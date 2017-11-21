Autor real: Art Royal s.r.o.

Indicador BarTimer vertical, ejecutado con uso de las clases de las bibliotecas, cuya descripción detallada se ha proporcionado en el artículo "Indicadores personalizados e infográfica en CCanvas" con posibilidad de fijar el marco temporal desde el que el indicador representa los datos en todos los parámetros de entrada, también manda alertas acústicas. A la biblioteca se han añadido dos clases más:

class CLineRoundedVerticalDn : public CCanvasBase { }; class CLineRoundedVerticalUp : public CCanvasBase { };

Se da la proporción entre el tiempo pasado desde el comienzo de la barra y la duración de toda la barra en tanto por ciento. El indicador ha sido ejecutado en dos variantes: aspecto ascendente y descendente. Asimismo, en el indicador cambia el color de la escala al crecer y disminuir las velas.

Para que funcione correctamente, hay que colocar la carpeta MQL5 del archivo MQL5.zip en la carpeta raíz MetaTrader5.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 01.12.2008.

Fig. 1. Indicador BarTimerCLineRoundedVerticalDn_HTF

Fig.2. Indicador BarTimerCLineRoundedVerticalUp_HTF