Indicadores

BarTimerCLineRoundedVertical_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
810
Ranking:
(14)
Publicado:
\MQL5\Include\CustomGUI\
CanvasBase.mqh (8.07 KB) ver
CustomGUI.mqh (0.85 KB) ver
\MQL5\Include\CustomGUI\Indicators\
CircleArc.mqh (18.14 KB) ver
CircleSection.mqh (21.59 KB) ver
CircleSimple.mqh (15.18 KB) ver
Hexagon.mqh (14.55 KB) ver
Hexagon2.mqh (7.67 KB) ver
Histogram.mqh (32.93 KB) ver
LineGraph.mqh (24.35 KB) ver
LineRounded.mqh (16.6 KB) ver
LineRoundedVerticalDn.mqh (16.59 KB) ver
LineRoundedVerticalUp.mqh (16.68 KB) ver
Petal.mqh (16.71 KB) ver
Pyramid.mqh (23.34 KB) ver
\MQL5\Indicators\CustomGUI-2\
CHexagon.mq5 (6.38 KB) ver
CHistogram.mq5 (7.31 KB) ver
CLineRounded.mq5 (2.09 KB) ver
CPetal.mq5 (2.3 KB) ver
CPyramid.mq5 (5.99 KB) ver
\MQL5\Indicators\
BarTimerCLineRoundedVerticalDn_HTF.mq5 (11.06 KB) ver
BarTimerCLineRoundedVerticalUp_HTF.mq5 (11.04 KB) ver
Autor real: Art Royal s.r.o.

Indicador BarTimer vertical, ejecutado con uso de las clases de las bibliotecas, cuya descripción detallada se ha proporcionado en el artículo "Indicadores personalizados e infográfica en CCanvas" con posibilidad de fijar el marco temporal desde el que el indicador representa los datos en todos los parámetros de entrada, también manda alertas acústicas. A la biblioteca se han añadido dos clases más:

class CLineRoundedVerticalDn : public CCanvasBase
  {
  };
class CLineRoundedVerticalUp : public CCanvasBase
  {
  };

Se da la proporción entre el tiempo pasado desde el comienzo de la barra y la duración de toda la barra en tanto por ciento. El indicador ha sido ejecutado en dos variantes: aspecto ascendente y descendente. Asimismo, en el indicador cambia el color de la escala al crecer y disminuir las velas.

Para que funcione correctamente, hay que colocar la carpeta MQL5 del archivo MQL5.zip en la carpeta raíz MetaTrader5.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 01.12.2008.

Fig. 1. Indicador BarTimerCLineRoundedVerticalDn_HTF

Fig.2. Indicador BarTimerCLineRoundedVerticalUp_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18792

