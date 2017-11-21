CodeBaseSecciones
Indicadores

AlexSTAL_ZigZagProf_channel - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
986
Ranking:
(20)
Publicado:
\MQL5\Include\
AlexSTAL_OutsideBar.mqh (11.54 KB) ver
AlexSTAL_ZigZagProf_channel.mq5 (50.54 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real: AlexSTAL

Canal construido con los picos y los valles del indicador de Zigzag AlexSTAL_ZigZagProf.

Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador AlexSTAL_OutsideBar.mqh esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador AlexSTAL_ZigZagProf_channel

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18795

ForceTrend ForceTrend

Sencillo indicador de tendencia con indicación a color de la dirección de la tendencia actual.

BarTimerCLineRoundedVertical_HTF BarTimerCLineRoundedVertical_HTF

Indicador BarTimer vertical, ejecutado con uso de las clases de las bibliotecas, cuya descripción detallada se ha proporcionado en el artículo "Indicadores personalizados e infográfica en CCanvas" con posibilidad de fijar el marco temporal desde el que el indicador representa los datos en todos los parámetros de entrada, también manda alertas acústicas.

Martin Martin

Asesor sin un solo indicador. Uso de aumento de lote y salto.

Report Report

Biblioteca para MetaTrader 4/5, que permite componer informes de la historia de transacciones.