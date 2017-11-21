Pon "Me gusta" y sigue las noticias
AlexSTAL_ZigZagProf_channel - indicador para MetaTrader 5
Autor real: AlexSTAL
Canal construido con los picos y los valles del indicador de Zigzag AlexSTAL_ZigZagProf.
Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador AlexSTAL_OutsideBar.mqh esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador AlexSTAL_ZigZagProf_channel
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18795
