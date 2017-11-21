Autor real: AlexSTAL

Canal construido con los picos y los valles del indicador de Zigzag AlexSTAL_ZigZagProf.

Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador AlexSTAL_OutsideBar.mqh esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador AlexSTAL_ZigZagProf_channel