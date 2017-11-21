Pon "Me gusta" y sigue las noticias
BarTimerCLineRoundedVertical - indicador para MetaTrader 5
Autor real: Art Royal s.r.o.
Indicador BarTimer en vertical, ejecutado con uso de las clases de las bibliotecas, cuya descripción completa se mostró en el artículo "Indicadores personalizados e infográfica en CCanvas", con uso de datos del marco temporal actual, que suministra señales acústicas al darse un cambio de barra. A la biblioteca se han añadido dos clases más:
class CLineRoundedVerticalDn : public CCanvasBase { }; class CLineRoundedVerticalUp : public CCanvasBase { };
Se da la proporción entre el tiempo pasado desde el comienzo de la barra y la duración de toda la barra en tanto por ciento. El indicador ha sido ejecutado en dos variantes: aspecto ascendente y descendente.
Para que funcione correctamente, hay que colocar la carpeta MQL5 del archivo MQL5.zip en la carpeta raíz MetaTrader5.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 01.12.2008.
Fig. 1. Indicador BarTimerCLineRoundedVerticalDn
Fig.2. Indicador BarTimerCLineRoundedVerticalUp
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18791
