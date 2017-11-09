CodeBaseKategorien
Indikatoren

BarTimerCLineRoundedVertical_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Veröffentlicht:
Ursprünglicher Autor: Art Royal s.r.o.

Der Indikator BarTimer wurde mit Hilfe der Klassen von Bibliotheken implementiert, die im Artikel "Die benutzerdefinierten Indikatoren und die Informationsgrafik in CCanvas" detailliert beschrieben wurden, mit der Möglichkeit über einen Eingabeparameter einen anderen Zeitrahmen als den des Charts für die Darstellung festzulegen und einem akustischen Warnung beim Erscheinen einer neuen Bar. Zwei Klassen wurden der Bibliothek hinzugefügt:

class CLineRoundedVerticalDn : public CCanvasBase
  {
  };
class CLineRoundedVerticalUp : public CCanvasBase
  {
  };

Es gibt das Verhältnis zwischen der seit Beginn des Balkens verstrichenen Zeit und der Dauer des gesamten Balkens in Prozent an. Der Indikator arbeitet in zwei Varianten: steigend oder fallend. Ebenso ändert sich die Farbe des Indikators beim Steigen oder Fallen.

Damit Sie den Indikator kompilieren können, kopieren Sie das Verzeichnis MQL5 aus dem Archiv MQL5.zip im Stammordner des Terminals des MetaTrader 5.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 01.12.2008.

Abb. 1. Der Indikator BarTimerCLineRoundedVerticalDn_HTF

Abb. 2. Der Indikator BarTimerCLineRoundedVerticalUp_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18792

