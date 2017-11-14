私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
BarTimerCLineRoundedVertical_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1023
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：Art Royal s.r.o.
「CCanvasでのカスタム指標とインフォグラフィックス」稿で詳しく説明されているライブラリのクラスを使用して実装された BarTimer 指標の垂直バージョンで、入力パラメータで指標が表示されるデータを固定時間枠に設定することができ、バーが変化したときにアラーム音を鳴らすこともできます。ライブラリには2つのクラスが追加されました。
class CLineRoundedVerticalDn : public CCanvasBase { }; class CLineRoundedVerticalUp : public CCanvasBase { };
バーの開始からの経過時間とバー全体の持続時間の割合を割合で示します。指標には、上昇版と下降版の2つのバリアントがあります。また、目盛りの色は指標の伸びや落ちに伴って変わります。
指標を正しくコンパイルするにはMQL5.zipファイルのMQL5フォルダをMetaTrader 5ターミナルのルートフォルダに保存します。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年12月1日に公開されました。
図1 BarTimerCLineRoundedVerticalDn_HTF指標
図2 BarTimerCLineRoundedVerticalUp_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18792
「CCanvasでのカスタム指標とインフォグラフィックス」稿で詳しく説明されているライブラリのクラスを使用して実装されたBarTimer指標の垂直バージョンで、バーが変化したときにアラーム音を鳴らすこともできます。Exp_ColorFisher_m11
ColorFisher_m11指標のシグナルに基づいた取引システム
アクティブトレンドの方向を色付きで表示するシンプルなトレンド指標です。AlexSTAL_ZigZagProf_channel
AlexSTAL_ZigZagProfの天井と底に基づいたチャネル