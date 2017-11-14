実際の著者：Art Royal s.r.o.

「CCanvasでのカスタム指標とインフォグラフィックス」稿で詳しく説明されているライブラリのクラスを使用して実装された BarTimer 指標の垂直バージョンで、入力パラメータで指標が表示されるデータを固定時間枠に設定することができ、バーが変化したときにアラーム音を鳴らすこともできます。ライブラリには2つのクラスが追加されました。

class CLineRoundedVerticalDn : public CCanvasBase { }; class CLineRoundedVerticalUp : public CCanvasBase { };

バーの開始からの経過時間とバー全体の持続時間の割合を割合で示します。指標には、上昇版と下降版の2つのバリアントがあります。また、目盛りの色は指標の伸びや落ちに伴って変わります。

指標を正しくコンパイルするにはMQL5.zipファイルのMQL5フォルダをMetaTrader 5ターミナルのルートフォルダに保存します。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年12月1日に公開されました。

図1 BarTimerCLineRoundedVerticalDn_HTF指標

図2 BarTimerCLineRoundedVerticalUp_HTF指標