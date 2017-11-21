Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Sencillo indicador de tendencia que se mueve de forma análoga al indicador Zigzag. Basado en el seguimiento de los cambios de RSI. Si RSI se mueve hacia abajo desde la marca 65 o hacia arriba desde la marca 35, se dibuja la línea de tendencia. Estas marcas son parámetros ajustables, podemos cambiarlos según nuestro criterio. Cada punto de la línea de tendencia se construye usando como base el punto correpondiente del RSI cambiante.
//--- input parameters input int InpUpperRSI = 65; // Upper limit of RSI changes input int InpLowerRSI = 35; // Lower limit of RSI changes input int InpRSIPeriod = 14; // RSI Period
Los puntos de la tendencia ascendente, son los precios high, los de la descendente, los precios low. Las líneas de la tendencia ascendente son azules, las de la tendencia descendente, son rojas; se ubican en la ventana principal del gráfico.
RSI Trend Indicator (65, 35)
