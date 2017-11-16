代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

BarTimerCLineRoundedVertical_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1139
等级:
(14)
已发布:
\MQL5\Include\CustomGUI\
CanvasBase.mqh (8.07 KB) 预览
CustomGUI.mqh (0.85 KB) 预览
\MQL5\Include\CustomGUI\Indicators\
CircleArc.mqh (18.14 KB) 预览
CircleSection.mqh (21.59 KB) 预览
CircleSimple.mqh (15.18 KB) 预览
Hexagon.mqh (14.55 KB) 预览
Hexagon2.mqh (7.67 KB) 预览
Histogram.mqh (32.93 KB) 预览
LineGraph.mqh (24.35 KB) 预览
LineRounded.mqh (16.6 KB) 预览
LineRoundedVerticalDn.mqh (16.59 KB) 预览
LineRoundedVerticalUp.mqh (16.68 KB) 预览
Petal.mqh (16.71 KB) 预览
Pyramid.mqh (23.34 KB) 预览
\MQL5\Indicators\CustomGUI-2\
CHexagon.mq5 (6.38 KB) 预览
CHistogram.mq5 (7.31 KB) 预览
CLineRounded.mq5 (2.09 KB) 预览
CPetal.mq5 (2.3 KB) 预览
CPyramid.mq5 (5.99 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
BarTimerCLineRoundedVerticalDn_HTF.mq5 (11.06 KB) 预览
BarTimerCLineRoundedVerticalUp_HTF.mq5 (11.04 KB) 预览
扩展 (21) 崩溃 (21)
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者: Art Royal s.r.o.

BarTimer 指标的垂直版本，它使用了在文章"利用 CCanvas 的自定义指标和信息图"中详细介绍的类库来实现，它可以在输入参数中设置一个固定的时段，指标可以显示来自它的数据，并且在柱改变时产生声音提醒。在库中加入了两个类:

class CLineRoundedVerticalDn : public CCanvasBase
  {
  };
class CLineRoundedVerticalUp : public CCanvasBase
  {
  };

它提供的是自从柱开始以来的时间与柱整个时间之间的百分比比例，指标有两种变化: 上涨和下跌. 另外，指标在上涨和下跌时指标的颜色会有改变。

为了正确编译这个指标，要把 MQL5.zip 档案中的 MQL5 文件夹保存到 MetaTrader 5 终端的根目录下。

这个指标最初是使用MQL4语言实现的，并且于2008年1月12日发布在 mql4.com 的代码库中。

图 1. BarTimerCLineRoundedVerticalDn_HTF 指标

图 1. BarTimerCLineRoundedVerticalDn_HTF 指标

图 2. BarTimerCLineRoundedVerticalUp_HTF 指标

图 2. BarTimerCLineRoundedVerticalUp_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18792

BarTimerCLineRoundedVertical BarTimerCLineRoundedVertical

BarTimer 指标的垂直版本，它使用了在文章 "利用 CCanvas 的自定义指标和信息图" 中详细介绍的类库实现, 使用当前时段的数据，并且在柱改变时产生声音提醒。

Exp_ColorFisher_m11 Exp_ColorFisher_m11

一个基于 ColorFisher_m11 指标信号的交易系统。

ForceTrend ForceTrend

这是一个简单的趋势纸币哦啊，使用彩色指示活动的趋势方向。

AlexSTAL_ZigZagProf_channel AlexSTAL_ZigZagProf_channel

一个基于 AlexSTAL_ZigZagProf 指标峰谷的通道.