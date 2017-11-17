Participe de nossa página de fãs
BarTimerCLineRoundedVertical_HTF - indicador para MetaTrader 5
Autor real: Art Royal s.r.o.
Indicador BarTimer - no design vertical - executado usando bibliotecas de classe. Uma descrição detalhada foi apresentada no artigo "indicadores personalizados e infográficos em CCanvas", com um recurso para fixar o timeframe a partir do qual o indicador mostra os dados nos parâmetros de entrada, além disso, ele emite um sinal sonoro quando muda a barra. À biblioteca são adicionadas duas classes:
class CLineRoundedVerticalDn : public CCanvasBase { }; class CLineRoundedVerticalUp : public CCanvasBase { };
Além disso, é dada a relação entre o tempo decorrido desde o início da barra e a duração de toda a barra, como uma porcentagem. O indicador é feito em duas versões - uma crescente e outra decrescente. Também, quando o candle cai ou sobe, muda a cor da escala do indicador.
Para compilar corretamente o indicador, basta colocar a pasta MQL5 do arquivo MQL5.zip na raiz do terminal.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 01.12.2008.
Fig.1. Indicador BarTimerCLineRoundedVerticalDn_HTF
Figura 2. Indicador BarTimerCLineRoundedVerticalUp_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18792
