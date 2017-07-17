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Индикаторы

BarTimerCLineRoundedVertical_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: Art Royal s.r.o.

Индикатор BarTimer в вертикальном исполнении, выполненный с использованием классов библиотек, подробное описание которых было представлено в статье "Пользовательские индикаторы и инфографика в CCanvas", с возможностью фиксации тайфрейма, с которого индикатор отображает данные во входных параметрах, подающий звуковые сигналы при смене бара. В библиотеки добавлены ещё два класса:

class CLineRoundedVerticalDn : public CCanvasBase
  {
  };
class CLineRoundedVerticalUp : public CCanvasBase
  {
  };

Дается соотношение между временем, прошедшим с начала бара, и продолжительностью всего бара в процентах. Индикатор выполнен в двух вариантах - растущем и падающем виде. Также в индикаторе при росте и падении свечи меняется цвет шкалы индикатора.

Для корректной компиляции индикатора следует положить папку MQL5 из архива MQL5.zip в корень терминала MetaTrader5.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на www.mql4.com 01.12.2008.

Рис.1. Индикатор BarTimerCLineRoundedVerticalDn_HTF

Рис.1. Индикатор BarTimerCLineRoundedVerticalDn_HTF

Рис.2. Индикатор BarTimerCLineRoundedVerticalUp_HTF

Рис.2. Индикатор BarTimerCLineRoundedVerticalUp_HTF

BarTimerCLineRoundedVertical BarTimerCLineRoundedVertical

Индикатор BarTimer в вертикальном исполнении, выполненный с использованием классов библиотек, подробное описание которых было представлено в статье "Пользовательские индикаторы и инфографика в CCanvas", с использованием данных текущего таймфрейма, подающий звуковые сигналы при смене бара.

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