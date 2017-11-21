Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ForceTrend - indicador para MetaTrader 5
Autor real: desconocido
Sencillo indicador de tendencia con indicación a color de la dirección de la tendencia actual.
Fig. 1. Indicador ForceTrend
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18794
