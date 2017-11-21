CodeBaseSecciones
ForceTrend - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado:
Autor real: desconocido

Sencillo indicador de tendencia con indicación a color de la dirección de la tendencia actual.

Fig. 1. Indicador ForceTrend

Fig. 1. Indicador ForceTrend

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18794

