Indicador BarTimer vertical, ejecutado con uso de las clases de las bibliotecas, cuya descripción detallada se ha proporcionado en el artículo "Indicadores personalizados e infográfica en CCanvas" con posibilidad de fijar el marco temporal desde el que el indicador representa los datos en todos los parámetros de entrada, también manda alertas acústicas.

Indicador BarTimer en vertical, ejecutado con uso de las clases de las bibliotecas, cuya descripción completa se mostró en el artículo "Indicadores personalizados e infográfica en CCanvas", con uso de datos del marco temporal actual, que suministra señales acústicas al darse un cambio de barra.