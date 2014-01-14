Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Autor original:
Grupos Indoforex - Primajaya
Un indicador del poder de tendencia con cuatro estados.
El oscilador estocástico se utiliza como fuente de señales. Una fuerte tendencia al alza se marca como una barra azul, una débil tendencia al alza es de color azul metalizado. Una fuerte tendencia a la baja es de color rojo, una débil tendencia a la baja es de color naranja.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 26.02.2008.
Fig. 1 Indicador FilterOverWPR
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1878
