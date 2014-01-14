CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

FilterOverWPR - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1054
Ranking:
(22)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor original:

Grupos Indoforex - Primajaya

Un indicador del poder de tendencia con cuatro estados.

El oscilador estocástico se utiliza como fuente de señales. Una fuerte tendencia al alza se marca como una barra azul, una débil tendencia al alza es de color azul metalizado. Una fuerte tendencia a la baja es de color rojo, una débil tendencia a la baja es de color naranja.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 26.02.2008.

Fig. 1 Indicador FilterOverWPR

Fig. 1 Indicador FilterOverWPR

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1878

IncCMOOnArray IncCMOOnArray

La clase CMOOnArray está diseñada para calcular los valores de CMO (Chande Momentum Oscillator - Oscilador de Momento de Chande) en búferes de indicador. Este documento proporciona un ejemplo de uso de esta clase.

X2MA_HTF_Signal X2MA_HTF_Signal

X2MA_HTF_Signal isualiza las direcciones de la tendencia de las últimas tres barras del indicador X2MA como tres objetos gráficos, cuyos colores determinan la dirección de la tendencia.

GetFontName GetFontName

Módulo de función para la visualización de selección del tipo de letra más conveniente en los parámetros de entrada del indicador. Para liberar al usuario indicador de la necesidad de introducir manualmente un nombre de fuente deben insertarse algunos cambios en el código.

IREA IREA

IREA es un algoritmo de trading automático basado en la idea de que un cambio inusual en el precio será ajustado por un movimiento inverso.