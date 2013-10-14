CodeBaseРазделы
Индикаторы

FilterOverWPR - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2528
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Indoforex Groups - Primajaya

Индикатор силы тренда с четырьмя состояниями.

В качестве источников сигналов используется стохастический осциллятор. Сильный растущий тренд обозначен синим баром, слабый - бледно-зеленым. Сильный падающий тренд отображается красным цветом, слабый - рыжим.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 26.02.2008.

Рис. 1 Индикатор FilterOverWPR

