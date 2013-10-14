Ставь лайки и следи за новостями
FilterOverWPR - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
Indoforex Groups - Primajaya
Индикатор силы тренда с четырьмя состояниями.
В качестве источников сигналов используется стохастический осциллятор. Сильный растущий тренд обозначен синим баром, слабый - бледно-зеленым. Сильный падающий тренд отображается красным цветом, слабый - рыжим.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 26.02.2008.
Рис. 1 Индикатор FilterOverWPR
