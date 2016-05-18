Real Autor:

Ein Indikator der die Trendstärke mit vier Zuständen anzeigt.



The Stochastic Oszillator wird als Quelle für Signale verwendet. Ein starker Aufwärtstrend ist als ein blauer Balken gekennzeichnet, ein schwacher Aufwärtstrend ist hellgrün. Ein starker fallender Trend wird rot dargestellt, ein schwacher fallender Trend ist rotbraun.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 26.02.2008.





Abb.1 Der FilterOverWPR Indikator