La clase CMOOnArray está diseñada para calcular los valores de CMO (Chande Momentum Oscillator) - Oscilador de Momento de Chande en búferes de indicador.

Utilización:



El método Init() se llama en la función OnInit() con los siguientes parámetros:

int aPeriod - periodo del indicador.

El método Solve() se llama en la función OnCalculate() con los siguientes parámetros:

const int aRatesTotal - variable rates_total de los parámetros de la función OnCalculate();

- variable rates_total de los parámetros de la función OnCalculate(); const int aPrevCalc - variable prev_calculated de la función OnCalculate();

- variable prev_calculated de la función OnCalculate(); double & aData[] - búfer de datos para el cálculo del indicador;

- búfer de datos para el cálculo del indicador; double & aCMO[] - valor calculado del indicador.

Métodos adicionales:

int BarsRequired() - devuelve el número mínimo de barras para el cálculo del indicador;

- devuelve el número mínimo de barras para el cálculo del indicador; string Name() - devuelve la línea con el nombre del indicador;

Test_CMOOnArray.mq5 es un indicador de ejemplo que muestra el funcionamiento de la clase CCMOOnArray. El archivo IncCMOOnArray se tiene que poner en MQL5\Include\IncOnArray, dentro de la carpeta de datos del terminal (hay que crear la carpeta IncOnArray).

El oscilador Chande Momentum (CMO) fue desarrollado por Tushar Chande y es un indicador técnico que intenta capturar el Momentum. Chande discute esto y muchos otros indicadores en su libro "The New Technical Trader: Boost Your Profit by Plugging into the Latest Indicators". El rango de CMO es de -1 a 1. Los valores de +0.5 y -0.5 se corresponden, respectivamente, con estados de sobrecompra y sobreventa del mercado.



