無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
FilterOverWPR - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 851
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Indoforex Groups - Primajaya
4つの状態をもつトレンド力の指標。
シグナル源としてはストキャスティックスが使われています。強い上昇トレンドは青いバー、弱い上昇トレンドは淡緑のバーとして示されます。強い下降トレンドが赤、弱い下降トレンドは生姜色です。<
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年2月26日に公開されました。
図1 FilterOverWPR指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1878
高度なADX
高度なADX指標ドンチャンチャンネル
ドンチャンチャンネルは最近の最高値と最安値を使用した現在の価格帯の計算に基づくボラティリティ指標です。 .
高速FrAMA
MQL5スイートのバージョンとは対照的に、高速FrAMAではより広い価格定数が選択でき、主な違いとして、計算速度が30~100倍に増加されます。StepRSI_v5.2
RSIとそのシグナルラインのオシレーターアナログを使用するトレンド指標。色付きの雲の形として描画されます。