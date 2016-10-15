ドンチャンチャンネルは最近の最高値と最安値を使用した現在の価格帯の計算に基づくボラティリティ指標です。 .

MQL5スイートのバージョンとは対照的に、高速FrAMAではより広い価格定数が選択でき、主な違いとして、計算速度が30~100倍に増加されます。

RSIとそのシグナルラインのオシレーターアナログを使用するトレンド指標。色付きの雲の形として描画されます。