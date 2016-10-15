コードベースセクション
FilterOverWPR - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
実際の著者：

Indoforex Groups - Primajaya

4つの状態をもつトレンド力の指標。

シグナル源としてはストキャスティックスが使われています。強い上昇トレンドは青いバー、弱い上昇トレンドは淡緑のバーとして示されます。強い下降トレンドが赤、弱い下降トレンドは生姜色です。<

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年2月26日に公開されました。

図1　FilterOverWPR指標

