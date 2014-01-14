Autor real:

Indicador de força de tendência com 4 estados.



O Oscilador Estocástico é utilizado como fonte de sinais. Quando há uma forte tendência de alta, a barra é colorida em azul e para uma fraca tendência de alta, a barra é colorida em verde pálido. Quando há uma forte tendência de baixa, a barra é colorida em vermelho e para uma fraca tendência de baixa, a barra é colorida em ruiva.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 26.02.2008.





Fig. 1 Indicador FilterOverWPR