Indicadores

FilterOverWPR - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1848
Avaliação:
(22)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

Indoforex Groups - Primajaya

Indicador de força de tendência com 4 estados.

O Oscilador Estocástico é utilizado como fonte de sinais. Quando há uma forte tendência de alta, a barra é colorida em azul e para uma fraca tendência de alta, a barra é colorida em verde pálido. Quando há uma forte tendência de baixa, a barra é colorida em vermelho e para uma fraca tendência de baixa, a barra é colorida em ruiva.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 26.02.2008.

Fig. 1 Indicador FilterOverWPR

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1878

