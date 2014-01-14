Participe de nossa página de fãs
FilterOverWPR - indicador para MetaTrader 5
1848
Autor real:
Indoforex Groups - Primajaya
Indicador de força de tendência com 4 estados.
O Oscilador Estocástico é utilizado como fonte de sinais. Quando há uma forte tendência de alta, a barra é colorida em azul e para uma fraca tendência de alta, a barra é colorida em verde pálido. Quando há uma forte tendência de baixa, a barra é colorida em vermelho e para uma fraca tendência de baixa, a barra é colorida em ruiva.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 26.02.2008.
Fig. 1 Indicador FilterOverWPR
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1878
