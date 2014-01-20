请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
实际作者:
Indoforex Groups - Primajaya
一款趋势力量指标，带有四个状态。
随机振荡器 用来作为信号源。一个强烈上涨趋势标记为蓝色柱线, 一个弱上行趋势是淡绿色。一个强烈下跌趋势标记为红色柱线, 一个弱下行趋势是姜黄色。
此指标首次以 MQL4 实现, 并且发表在 mql4.com 的代码基地 26.02.2008。
图例. 1 FilterOverWPR 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1878
XLineRegression
XLineRegression 创建的级别基于线形回归算法。InvertPosition
该脚本开发用来以当前价位开反向单，手数依据反向仓位，固定止损和止盈点数。
StepRSI_v5.2
一款趋势指标，使用 RSI 振荡器模拟，以及它的信号线。它绘制一幅彩色云状图。SI
一个非归一化振荡器。