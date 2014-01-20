实际作者:

Indoforex Groups - Primajaya

一款趋势力量指标，带有四个状态。



随机振荡器 用来作为信号源。一个强烈上涨趋势标记为蓝色柱线, 一个弱上行趋势是淡绿色。一个强烈下跌趋势标记为红色柱线, 一个弱下行趋势是姜黄色。

此指标首次以 MQL4 实现, 并且发表在 mql4.com 的代码基地 26.02.2008。





图例. 1 FilterOverWPR 指标