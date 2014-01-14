CodeBaseSecciones
X2MA_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5

X2MA_HTF_Signal visualiza las direcciones de la tendencia de las últimas tres barras del indicador X2MA (Media Móvil Universal con suavizado doble) como tres objetos gráficos, cuyos colores determinan la dirección de la tendencia.

X2MA HTF Signal

Parámetros de entrada:

El periodo y el nombre del instrumento financiero usado para los cálculos del indicador pueden ser modificado mediante los parámetros de entrada correspondientes. Si el parámetro de entrada Symbol_ (instrumento financiero) se deja en blanco, se utilizará el instrumento financiero de la gráfica actual.

Todos los parámetros de entrada pueden ser divididos en dos grandes grupos:

  1. La información sobre los parámetros de entrada del indicador X2MA se puede encontran en la descripción del X2MA indicator;

  2. Parámetros de entrada del indicador X2MA_HTF_Signal que son necesarios para la visualización del indicador:

    //--- configuración de visualización del indicador
input string Symbols_Sirname="X2MA_Label_";  //  Nombre de las etiquetas del indicador
input color UpSymbol_Color=Blue;           // Color del símbolo para subidas
input color DnSymbol_Color=Red;            // Color del símbolo para bajadas
input color IndName_Color=DarkOrchid;      // Color del nombre del indicador
input uint Symbols_Size=34;                // Tamaño de los símbolos de señal
input uint Font_Size=15;                   // Tamaño de la fuente del nombre del indicador
input int X_3=120;                         // Desplazamiento horizontal del nombre
input int Y_3=10;                          // Desplazamiento vertical del nombre
input bool ShowIndName=true;               // Mostrar el nombre del indicador
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Esquina donde colocar
input uint X_=0;                           // Desplazamiento horizontal
input uint Y_=0;                           // Desplazamiento vertical

En caso de utilizar varios indicadores X2MA_HTF_Signal en un gráfico, cada uno de ellos debe tener sus propios valores de la variable de cadena Symbols_Sirname (nombre de etiquetas del indicador).

Coloque el archivo compilado del indicador X2MA en terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

El indicador utiliza la biblioteca de clases SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiada en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de estas clases se describe exhaustivamente en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Utilizar Buffers".

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/667

