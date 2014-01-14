X2MA_HTF_Signal visualiza las direcciones de la tendencia de las últimas tres barras del indicador X2MA (Media Móvil Universal con suavizado doble) como tres objetos gráficos, cuyos colores determinan la dirección de la tendencia.

Parámetros de entrada:

El periodo y el nombre del instrumento financiero usado para los cálculos del indicador pueden ser modificado mediante los parámetros de entrada correspondientes. Si el parámetro de entrada Symbol_ (instrumento financiero) se deja en blanco, se utilizará el instrumento financiero de la gráfica actual.

Todos los parámetros de entrada pueden ser divididos en dos grandes grupos:

La información sobre los parámetros de entrada del indicador X2MA se puede encontran en la descripción del X2MA indicator; Parámetros de entrada del indicador X2MA_HTF_Signal que son necesarios para la visualización del indicador:

input string Symbols_Sirname= "X2MA_Label_" ; input color UpSymbol_Color=Blue; input color DnSymbol_Color=Red; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 34 ; input uint Font_Size= 15 ; input int X_3= 120 ; input int Y_3= 10 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 0 ;

En caso de utilizar varios indicadores X2MA_HTF_Signal en un gráfico, cada uno de ellos debe tener sus propios valores de la variable de cadena Symbols_Sirname (nombre de etiquetas del indicador).

Coloque el archivo compilado del indicador X2MA en terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

El indicador utiliza la biblioteca de clases SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiada en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de estas clases se describe exhaustivamente en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Utilizar Buffers".