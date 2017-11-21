CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

Multi Arbitration 1.1xx - Asesor Experto para MetaTrader 5

Vladimir Karputov | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
873
Ranking:
(27)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Desarrollo del código Multi Arbitration 1.000.

Diferencia con respecto a 1.000:

  • El asesor se inicia SOLO en el periodo PERIOD_M1 (hay aclaraciones más abajo, vea el parámetro Time frame).

  • Ahora el asesor comercia directamente con dos símbolos. El segundo símbolo se toma de la matriz estática ExtArrSymbols:

    string         ExtArrSymbols[20]=
  {
   "EURUSD","GBPUSD","USDCHF","USDJPY","USDCAD",
   "AUDUSD","AUDNZD","AUDCAD","AUDCHF","AUDJPY",
   "CHFJPY","EURGBP","EURAUD","EURCHF","EURJPY",
   "EURNZD","EURCAD","GBPCHF","GBPJPY","CADCHF"
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()

  • Se ha modificado el principio de apertura de las posiciones:

    • Ahora una nueva posición "BUY" se podrá abrir solo cuando el precio actual este por debajo de la posición "BUY" más baja;
    • La nueva posición "SELL" se podrá abrir solo cuando el precio actual este por encima de la posición "SELL" más alta:

    Multi Arbitration 1.1xx

  • Se ha introducido el parámetro Time frame: ahora es posible realizar la optimización en cualquier periodo del gráfico. El propio asesor funciona solo en el momento de aparición de una nueva barra en el símbolo principal (en el símbolo en cuyo gráfico se haya iniciado el asesor):

    //+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//--- we work only at the time of the birth of new bar
   static datetime prevtime=0;
   datetime time_0=iTime(0,m_symbol_one.Name(),InpTimeFrame);
   if(time_0==prevtime)
      return;
   prevtime=time_0;

    Aquí la variable InpTimeFrame es precisamente nuestro parámetro de entrada Time frame. ¡De esta forma, dependiendo del valor del parámetro de entrada Time frame podremos obligar a trabajar al asesor en cualquier marco temporal!

    • Resultados de la simulación en EURUSD:

    Multi Arbitration 1.1xx test

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18751

ParTest ParTest

Indicador de Paramon que colorea el fondo del canal.

Exp_Omni_Trend Exp_Omni_Trend

Sistema comercial construido con las señales del indicador Omni_Trend.

ZigZagOnParabolic_channel ZigZagOnParabolic_channel

Canal construido con los picos y los valles del indicador de Zigzag ZigZagOnParabolic

AFStar AFStar

Indicador de señal de semáforo.