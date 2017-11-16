Multi Arbitration 1.1xx

这个 EA 交易只能在 PERIOD_M1 时段载入(参见下面的解释， Time frame 参数).

现在这个 EA 可以同时交易两个交易品种了，第二个交易品种是从 ExtArrSymbols 静态数组中取得的:

建立仓位的原则修改过了:

新参数 Time frame 可以在任意图表上优化 EA . 该 EA 交易在主交易品种有新柱出现时工作 (也就是EA交易运行图表的交易品种):

void OnTick () { static datetime prevtime= 0 ; datetime time_0= iTime ( 0 , m_symbol_one.Name() , InpTimeFrame ); if (time_0==prevtime) return ; prevtime=time_0;

在此 InpTimeFrame 变量就是我们的 Time frame 输入参数，根据 Time frame 输入参数，我们可以使 EA 交易工作于任何时段!