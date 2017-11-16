代码库部分
EA

Multi Arbitration 1.1xx - MetaTrader 5EA

Vladimir Karputov
显示:
1380
等级:
(27)
已发布:
已更新:
Multi Arbitration 1.000 的进一步开发.

与 1.000 版本的区别:

  • 这个 EA 交易只能在 PERIOD_M1 时段载入(参见下面的解释，Time frame参数).

  • 现在这个 EA 可以同时交易两个交易品种了，第二个交易品种是从 ExtArrSymbols 静态数组中取得的:

    string         ExtArrSymbols[20]=
  {
   "EURUSD","GBPUSD","USDCHF","USDJPY","USDCAD",
   "AUDUSD","AUDNZD","AUDCAD","AUDCHF","AUDJPY",
   "CHFJPY","EURGBP","EURAUD","EURCHF","EURJPY",
   "EURNZD","EURCAD","GBPCHF","GBPJPY","CADCHF"
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| EA交易初始化函数                            |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()

  • 建立仓位的原则修改过了:

    • 现在，只有当当前价格低于最低的买入仓位时，才能建立新的买入仓位。
    • 只有当前价格高于最高的卖出仓位时才能建立新的卖出仓位。

    Multi Arbitration 1.1xx

  • 新参数 Time frame 可以在任意图表上优化 EA . 该 EA 交易在主交易品种有新柱出现时工作 (也就是EA交易运行图表的交易品种):

    //+------------------------------------------------------------------+
//| EA交易订单分时函数                          |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//--- 我们只在新柱出现时工作
   static datetime prevtime=0;
   datetime time_0=iTime(0,m_symbol_one.Name(),InpTimeFrame);
   if(time_0==prevtime)
      return;
   prevtime=time_0;

    在此 InpTimeFrame 变量就是我们的 Time frame 输入参数，根据 Time frame 输入参数，我们可以使 EA 交易工作于任何时段!

    • 在 EURUSD 上的测试结果:

    Multi Arbitration 1.1xx 测试

