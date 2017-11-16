请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Multi Arbitration 1.1xx - MetaTrader 5EA
- 显示:
- 1380
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
Multi Arbitration 1.000 的进一步开发.
与 1.000 版本的区别:
-
这个 EA 交易只能在 PERIOD_M1 时段载入(参见下面的解释，Time frame参数).
-
现在这个 EA 可以同时交易两个交易品种了，第二个交易品种是从 ExtArrSymbols 静态数组中取得的:
string ExtArrSymbols[20]= { "EURUSD","GBPUSD","USDCHF","USDJPY","USDCAD", "AUDUSD","AUDNZD","AUDCAD","AUDCHF","AUDJPY", "CHFJPY","EURGBP","EURAUD","EURCHF","EURJPY", "EURNZD","EURCAD","GBPCHF","GBPJPY","CADCHF" }; //+------------------------------------------------------------------+ //| EA交易初始化函数 | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit()
-
建立仓位的原则修改过了:
- 现在，只有当当前价格低于最低的买入仓位时，才能建立新的买入仓位。
- 只有当前价格高于最高的卖出仓位时才能建立新的卖出仓位。
-
新参数 Time frame 可以在任意图表上优化 EA . 该 EA 交易在主交易品种有新柱出现时工作 (也就是EA交易运行图表的交易品种):
//+------------------------------------------------------------------+ //| EA交易订单分时函数 | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //--- 我们只在新柱出现时工作 static datetime prevtime=0; datetime time_0=iTime(0,m_symbol_one.Name(),InpTimeFrame); if(time_0==prevtime) return; prevtime=time_0;
在此 InpTimeFrame 变量就是我们的 Time frame 输入参数，根据 Time frame 输入参数，我们可以使 EA 交易工作于任何时段!
在 EURUSD 上的测试结果:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18751
ParTest
通道使用彩色填充的 Paramon 指标。Exp_Omni_Trend
一个基于 Omni_Trend 指标信号的交易系统。
ZigZagOnParabolic_channel
一个基于 ZigZagOnParabolic 指标峰值和谷值的通道指标。AFStar
一个信号灯信号指标，