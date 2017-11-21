CodeBaseSecciones
Indicadores

ZigZagOnParabolic_channel - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
963
Ranking:
(18)
Publicado:
Autor real: EarnForex

Canal construido con los picos y los valles del indicador ZigZagOnParabolic

Fig. 1. Indicador ZigZagOnParabolic_channel

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18752

