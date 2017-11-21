Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
ZigZagOnParabolic_channel - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 963
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real: EarnForex
Canal construido con los picos y los valles del indicador ZigZagOnParabolic
Fig. 1. Indicador ZigZagOnParabolic_channel
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18752
Multi Arbitration 1.1xx
Compramos (abrirmos las posiciones BUY) más barato, vendemos (abrimos las posiciones SELL) más caro.ParTest
Indicador de Paramon que colorea el fondo del canal.
AFStar
Indicador de señal de semáforo.Stop Loss Take Profit
Si el cierre es por Stop loss, doblamos el volumen, si es por Take profit, ponemos el volumen mínimo. Para definir si la transacción ha tenido lugar como consecuencia de la activación de un Stop loss o un Take Profit, usamos OnTradeTransaction.