Multi Arbitration 1.1xx

Der EA arbeitet nur mit dem Zeitrahmen PERIOD_M1 (siehe die Erklärung dazu weiter unten des Parameters Time frame ).

string ExtArrSymbols[ 20 ]= { "EURUSD" , "GBPUSD" , "USDCHF" , "USDJPY" , "USDCAD" , "AUDUSD" , "AUDNZD" , "AUDCAD" , "AUDCHF" , "AUDJPY" , "CHFJPY" , "EURGBP" , "EURAUD" , "EURCHF" , "EURJPY" , "EURNZD" , "EURCAD" , "GBPCHF" , "GBPJPY" , "CADCHF" };

Der EA handelt jetzt zwei Symbole gleichzeitig. Das zweite Symbol wird von dem statischen Array ExtArrSymbols genommen:

Der neue Parameter Time frame erlaubt die Optimierung des EAs auf jedem Chart. Der Expert Advisor arbeitet, wenn ein neue Bar des Hauptsymbols erscheint (d. h. das Symbol des Charts, auf dem der EA läuft):

void OnTick () { static datetime prevtime= 0 ; datetime time_0= iTime ( 0 , m_symbol_one.Name() , InpTimeFrame ); if (time_0==prevtime) return ; prevtime=time_0;

Hier ist die Variable InpTimeFrame unsere Eingabe für Time frame. Je nach der Eingabe für Time frame ermöglichen wir es dem EA mit jedem Zeitrahmen zu arbeiten!