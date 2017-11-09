Multi Arbitration 1.1xx

und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Eine Weiterentwicklung des Multi Arbitration 1.000.
Unterschiede zu 1.000:
-
Der EA arbeitet nur mit dem Zeitrahmen PERIOD_M1 (siehe die Erklärung dazu weiter unten des Parameters Time frame).
-
Der EA handelt jetzt zwei Symbole gleichzeitig. Das zweite Symbol wird von dem statischen Array ExtArrSymbols genommen:
string ExtArrSymbols[20]= { "EURUSD","GBPUSD","USDCHF","USDJPY","USDCAD", "AUDUSD","AUDNZD","AUDCAD","AUDCHF","AUDJPY", "CHFJPY","EURGBP","EURAUD","EURCHF","EURJPY", "EURNZD","EURCAD","GBPCHF","GBPJPY","CADCHF" }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Initialisierungsfunktion des Experten | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit()
-
Das Prinzip der Positionseröffnung wurde geändert:
- Jetzt wird eine weitere KAUF-Position nur dann eröffnet werden, wenn der aktuelle Kurs unter der niedrigsten KAUF-Position liegt.
- Eine weitere VERKAUF-Position wird nur dann eröffnet werden, wenn der aktuelle Kurs über der höchsten VERKAUF-Position liegt.
-
Der neue Parameter Time frame erlaubt die Optimierung des EAs auf jedem Chart. Der Expert Advisor arbeitet, wenn ein neue Bar des Hauptsymbols erscheint (d. h. das Symbol des Charts, auf dem der EA läuft):
//+------------------------------------------------------------------+ //| Experten Funktion OnTick | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //--- wir arbeiten nur, wenn einen Neue Bar erscheint static datetime prevtime=0; datetime time_0=iTime(0,m_symbol_one.Name(),InpTimeFrame); if(time_0==prevtime) return; prevtime=time_0;
Hier ist die Variable InpTimeFrame unsere Eingabe für Time frame. Je nach der Eingabe für Time frame ermöglichen wir es dem EA mit jedem Zeitrahmen zu arbeiten!
Testergebnisse mit EURUSD:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18751
