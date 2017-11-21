CodeBaseSecciones
ParTest - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
ParTest.mq5 (27.21 KB) ver
Autor real: Danilla

Indicador de Paramon que colorea el fondo del canal.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 17.10.2007.

Fig. 1. Indicador ParTest

Fig. 1. Indicador ParTest

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18750

