ParTest - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 796
- Ranking:
-
- Publicado:
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance
Autor real: Danilla
Indicador de Paramon que colorea el fondo del canal.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 17.10.2007.
Fig. 1. Indicador ParTest
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18750
