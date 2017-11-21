Multi Arbitration 1.000

Compramos (abrirmos las posiciones BUY) más barato, vendemos (abrimos las posiciones SELL) más caro.

En la versión 1.000 el comercio se ejecuta solo con un símbolo (parámetros "Symbol" en los parámetros de entrada).

Principio básico para la apertura de posiciones:

Si el beneficio de todas las pociones BUY es menor que el beneficio de todas las posiciones SELL, podemos suponer que la tendencia es descendente, y abrimos BUY.

Si el beneficio de todas las pociones SELL es menor que el beneficio de todas las posiciones BUY, podemos suponer que la tendencia es ascendente, y abrimos SELL.

if (profit_buys<profit_sells) m_trade.Buy(m_symbol.LotsMin(),m_symbol.Name()); else if (profit_sells<profit_buys) m_trade.Sell(m_symbol.LotsMin(),m_symbol.Name()); else if (profit_buys== 0.0 && profit_sells== 0.0 ) m_trade.Buy(m_symbol.LotsMin(),m_symbol.Name());

Результат тестов на EURUSD, H4:

Debemos notar que en las tendencias prolongadas crece significativamente la carga sobre el depósito. Por el momento, no se ha solucionado este problema.