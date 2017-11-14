コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Multi Arbitration 1.1xx - MetaTrader 5のためのエキスパート

Vladimir Karputov | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1126
評価:
(27)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
Multi Arbitration 1.000をさらに開発したものです。

1.000との差

  • EAはPERIOD_M1でのみ起動されます（下記のTime frameパラメータについての説明を参照）。

  • EAは同時に2銘柄を取引するようになりました。2番目の銘柄はExtArrSymbols静的配列からとられます。

    string         ExtArrSymbols[20]=
  {
   "EURUSD","GBPUSD","USDCHF","USDJPY","USDCAD",
   "AUDUSD","AUDNZD","AUDCAD","AUDCHF","AUDJPY",
   "CHFJPY","EURGBP","EURAUD","EURCHF","EURJPY",
   "EURNZD","EURCAD","GBPCHF","GBPJPY","CADCHF"
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| エキスパート初期化関数                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()

  • ポジションを開く原理が変わりました。

    • 新しい買いポジションは、現在価格が最も低い買いポジションを下回っている場合にのみ開くことができます。
    • 新しい売りポジションは、現在価格が最も高い売りポジションを上回っている場合にのみ開くことができます。

    Multi Arbitration 1.1xx

  • 新しくできたTime frameパラメータは任意のチャートでのEA最適化を可能にします。エキスパートアドバイザーはメイン銘柄（EAが実行されているチャートの銘柄）の新しいバーが出現すると作動します

    //+------------------------------------------------------------------+
//| エキスパートティック関数                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//--- 新しいバーが出現したときのみ作業する
   static datetime prevtime=0;
   datetime time_0=iTime(0,m_symbol_one.Name(),InpTimeFrame);
   if(time_0==prevtime)
      return;
   prevtime=time_0;

    ここでInpTimeFrame変数はTime frame入力です。Time frame入力によって、EAは任意の時間枠で動作できます。

    • EURUSDのテスト結果：

    Multi Arbitration 1.1xxテスト

