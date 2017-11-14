Multi Arbitration 1.1xx

EAはPERIOD_M1でのみ起動されます（下記の Time frame パラメータについての説明を参照）。

EAは同時に2銘柄を取引するようになりました。2番目の銘柄は ExtArrSymbols 静的配列からとられます。

新しくできたTime frameパラメータは任意のチャートでのEA最適化を可能にします。エキスパートアドバイザーはメイン銘柄（EAが実行されているチャートの銘柄）の新しいバーが出現すると作動します。

void OnTick () { static datetime prevtime= 0 ; datetime time_0= iTime ( 0 , m_symbol_one.Name() , InpTimeFrame ); if (time_0==prevtime) return ; prevtime=time_0;

ここでInpTimeFrame変数はTime frame入力です。Time frame入力によって、EAは任意の時間枠で動作できます。