Multi Arbitration 1.1xx

Запускается советник ТОЛЬКО на PERIOD_M1 (пояснение ниже, смотрите параметр Time frame ).

Теперь этот советник торгует сразу по двум символам. Второй символ берется из статического массива ExtArrSymbols :

Введен параметр Time frame - теперь можно проводить оптимизацию на любом периоде графика. Сам советник работает только в момент появления нового бара на основном символе (на символе, на графике которого запущен советник):

void OnTick () { static datetime prevtime= 0 ; datetime time_0= iTime ( 0 , m_symbol_one.Name() , InpTimeFrame ); if (time_0==prevtime) return ; prevtime=time_0;

Здесь переменная InpTimeFrame - это и есть наш входной параметр Time frame. Таким образом, в зависимости от значения входного параметра Time frame мы можем заставить работать советник на любом таймфрейме!