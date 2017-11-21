CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

AFStar - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
904
Ranking:
(21)
Publicado:
AFStar.mq5 (21.6 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real: Forex-Experts

Indicador de señal de semáforo.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 15.10.2007.

Fig. 1. Indicador AFStar

Fig. 1. Indicador AFStar

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18754

ZigZagOnParabolic_channel ZigZagOnParabolic_channel

Canal construido con los picos y los valles del indicador de Zigzag ZigZagOnParabolic

Multi Arbitration 1.1xx Multi Arbitration 1.1xx

Compramos (abrirmos las posiciones BUY) más barato, vendemos (abrimos las posiciones SELL) más caro.

Stop Loss Take Profit Stop Loss Take Profit

Si el cierre es por Stop loss, doblamos el volumen, si es por Take profit, ponemos el volumen mínimo. Para definir si la transacción ha tenido lugar como consecuencia de la activación de un Stop loss o un Take Profit, usamos OnTradeTransaction.

ColorFisher_m11 ColorFisher_m11

Oscilador con uso de la transformación inversa de Fisher.