Multi Arbitration 1.1xx

O EA só é executado no PERIOD_M1 (veja a explicação abaixo, parâmetro Time frame ).

O EA agora opera dois símbolos simultaneamente. O segundo símbolo é tirado da matriz estática ExtArrSymbols :

O novo parâmetro Time frame permite otimizar o EA em qualquer gráfico. O Expert Advisor funciona quando uma nova barra aparece no símbolo principal (ou seja, no gráfico em que o EA está sendo executado):

void OnTick () { static datetime prevtime= 0 ; datetime time_0= iTime ( 0 , m_symbol_one.Name() , InpTimeFrame ); if (time_0==prevtime) return ; prevtime=time_0;

Aqui, a variável InpTimeFrame é a nosso parâmetro de entrada Time frame. Dependendo do parâmetro de entrada Time frame, podemos habilitar o EA para trabalhar em qualquer período!