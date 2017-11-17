Participe de nossa página de fãs
Multi Arbitration 1.1xx - expert para MetaTrader 5
- 1425
- Atualizado:
Um novo desenvolvimento do código do Multi Arbitration 1.000.
Diferenças do 1.000:
-
O EA só é executado no PERIOD_M1 (veja a explicação abaixo, parâmetro Time frame).
-
O EA agora opera dois símbolos simultaneamente. O segundo símbolo é tirado da matriz estática ExtArrSymbols:
string ExtArrSymbols[20]= { "EURUSD","GBPUSD","USDCHF","USDJPY","USDCAD", "AUDUSD","AUDNZD","AUDCAD","AUDCHF","AUDJPY", "CHFJPY","EURGBP","EURAUD","EURCHF","EURJPY", "EURNZD","EURCAD","GBPCHF","GBPJPY","CADCHF" }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit()
-
O princípio de abertura de posição mudou:
- Agora, uma nova posição BUY só pode ser aberta quando o preço atual está abaixo da posição BUY mais baixa.
- Uma nova posição de SELL só pode ser aberta quando o preço atual estiver acima da posição de SELL mais alta.
-
O novo parâmetro Time frame permite otimizar o EA em qualquer gráfico. O Expert Advisor funciona quando uma nova barra aparece no símbolo principal (ou seja, no gráfico em que o EA está sendo executado):
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //--- we work only at the time of the birth of new bar static datetime prevtime=0; datetime time_0=iTime(0,m_symbol_one.Name(),InpTimeFrame); if(time_0==prevtime) return; prevtime=time_0;
Aqui, a variável InpTimeFrame é a nosso parâmetro de entrada Time frame. Dependendo do parâmetro de entrada Time frame, podemos habilitar o EA para trabalhar em qualquer período!
Resultados de Teste em EURUSD:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18751
