CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Multi Arbitration 1.1xx - expert para MetaTrader 5

Vladimir Karputov | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1425
Avaliação:
(27)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Um novo desenvolvimento do código do Multi Arbitration 1.000.

Diferenças do 1.000:

  • O EA só é executado no PERIOD_M1 (veja a explicação abaixo, parâmetro Time frame).

  • O EA agora opera dois símbolos simultaneamente. O segundo símbolo é tirado da matriz estática ExtArrSymbols:

    string         ExtArrSymbols[20]=
  {
   "EURUSD","GBPUSD","USDCHF","USDJPY","USDCAD",
   "AUDUSD","AUDNZD","AUDCAD","AUDCHF","AUDJPY",
   "CHFJPY","EURGBP","EURAUD","EURCHF","EURJPY",
   "EURNZD","EURCAD","GBPCHF","GBPJPY","CADCHF"
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()

  • O princípio de abertura de posição mudou:

    • Agora, uma nova posição BUY só pode ser aberta quando o preço atual está abaixo da posição BUY mais baixa.
    • Uma nova posição de SELL só pode ser aberta quando o preço atual estiver acima da posição de SELL mais alta.

    Multi Arbitration 1.1xx

  • O novo parâmetro Time frame permite otimizar o EA em qualquer gráfico. O Expert Advisor funciona quando uma nova barra aparece no símbolo principal (ou seja, no gráfico em que o EA está sendo executado):

    //+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//--- we work only at the time of the birth of new bar
   static datetime prevtime=0;
   datetime time_0=iTime(0,m_symbol_one.Name(),InpTimeFrame);
   if(time_0==prevtime)
      return;
   prevtime=time_0;

    Aqui, a variável InpTimeFrame é a nosso parâmetro de entrada Time frame. Dependendo do parâmetro de entrada Time frame, podemos habilitar o EA para trabalhar em qualquer período!

    • Resultados de Teste em EURUSD:

    Multi Arbitration 1.1xx test

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18751

ParTest ParTest

O indicador Paramon com um preenchimento de cor do canal.

Exp_Omni_Trend Exp_Omni_Trend

Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador Omni_Trend.

ZigZagOnParabolic_channel ZigZagOnParabolic_channel

Canal construído nos picos e fundos do indicador ZigZagOnParabolic.

AFStar AFStar

Indicador de sinal semáforo.