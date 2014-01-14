Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Awesome Oscillator Divergence - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 3974
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Este indicador dibujará las líneas de divergencia del indicador Awesome_Oscillator y dará señales de compra y venta mediante flechas.
También incluye las funciones Show_alert, Play_Sound, Send_Email y Send_Notification. Por defecto:
- La divergencia Bullish Regular_Divergence se muestra con líneas continuas azules,
- La divergencia Bullish Hidden_Divergence se muestra con líneas de puntos acolor acqua,
- La divergencia Bearish Regular_Divergencese muestra con linea continua de color rojo,
- La divergencia Bullish Hidden_Divergence se muestra con linea de puntos color naranja,
- Y las líneas de Divergencia del Indicador no pasan (no atraviesan) el histograma del indicador.
Este indicador se basa en la descripción de la divergencia mostrada en: Señales del indicador Awesome Oscillator
por ejemplo en el caso de Bullish Regular_Divergence:
Imagen 1. Ejemplo de Bullish Divergence
Divergencia: la primera caida analizada del indicador es menor que la anterior, y el valle correspondiente en el precio es más profundo. Además, el valor del indicaDor no debe superar el nivel cero.
Parámetros:
Los parámetros de entrada se muestran en la imagen siguiente.
Imagen 2. Parámetros de entrada del indicador Awesome Oscillator Divergence
Dos de ellos son importantes.
1. Deviation_percent: valor por defecto 0.05, es el porcentaje máximo de salida de rango que se permite al valor del AO.
Como se muestra en la siguiente imagen:
Imagen 3. Awesome Oscillator relación porcentual
Es obvio, que si establecemos 0.0 todos los valores del AO estarán dentro del rango.
2. Indicator_Trend_Line_Allowed_across_through_the_histogram_body: el valor por defecto es no.
Las imágenes siguientes muestran la diferencia en el funcionamiento del indicador para diferentes valores de este parámetro (yes/no).
Imagen 4. Indicator_Trend_Line_Allowed_across_through_the_histogram_body=no
Fig. 5. Indicator_Trend_Line_Allowed_across_through_the_histogram_body=yes
