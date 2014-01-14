Este indicador dibujará las líneas de divergencia del indicador Awesome_Oscillator y dará señales de compra y venta mediante flechas.



También incluye las funciones Show_alert, Play_Sound, Send_Email y Send_Notification. Por defecto:

La divergencia Bullish Regular_Divergence se muestra con líneas continuas azules,

La divergencia Bullish Hidden_Divergence se muestra con líneas de puntos acolor acqua,

La divergencia Bearish Regular_Divergencese muestra con linea continua de color rojo,

La divergencia Bullish Hidden_Divergence se muestra con linea de puntos color naranja,

Y las líneas de Divergencia del Indicador no pasan (no atraviesan) el histograma del indicador.



Este indicador se basa en la descripción de la divergencia mostrada en: Señales del indicador Awesome Oscillator



por ejemplo en el caso de Bullish Regular_Divergence:

Imagen 1. Ejemplo de Bullish Divergence



Divergencia:  la primera caida analizada del indicador es menor que la anterior, y el valle correspondiente en el precio es más profundo. Además, el valor del indicaDor no debe superar el nivel cero.





Parámetros:



Los parámetros de entrada se muestran en la imagen siguiente.

Imagen 2. Parámetros de entrada del indicador Awesome Oscillator Divergence



Dos de ellos son importantes.



1. Deviation_percent: valor por defecto 0.05, es el porcentaje máximo de salida de rango que se permite al valor del AO.

Como se muestra en la siguiente imagen:



Imagen 3. Awesome Oscillator relación porcentual



Es obvio, que si establecemos 0.0 todos los valores del AO estarán dentro del rango.



2. Indicator_Trend_Line_Allowed_across_through_the_histogram_body: el valor por defecto es no.



Las imágenes siguientes muestran la diferencia en el funcionamiento del indicador para diferentes valores de este parámetro (yes/no).





Imagen 4. Indicator_Trend_Line_Allowed_across_through_the_histogram_body=no









Fig. 5. Indicator_Trend_Line_Allowed_across_through_the_histogram_body=yes