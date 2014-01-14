Pon "Me gusta" y sigue las noticias
XdinMA - indicador para MetaTrader 5
Publicado por:
Nikolay Kositsin
- Visualizaciones:
- 1451
- Ranking:
-
Publicado:
- Actualizado:
Autor real:
dimeon
Media móvil, calculada mediante el uso de una simple combinación algebraica de otras dos Medias Móviles con períodos diferentes.
En este caso la fórmula de la media es la siguiente:
XdinMA(PeriodMA1, PeriodMA2) = MA(PeriodMA1) - 2*MA(PeriodMA2)
El algoritmo de suavizado puede seleccionarse entre diez posibles variantes:
- SMA - media móvil simple;
- EMA - media móvil exponencial;
- SMMA - media móvil suavizada;
- LWMA - media móvil lineal ponderada;
- JJMA - media adaptativa JMA;
- JurX - suavizado ultralineal;
- ParMA - suavizado parabólico;
- T3 - Suavizado exponencial múltiple de Tillson;
- VIDYA - suavizado utilizando el algoritmo de Tushar Chande;
- AMA - suavizado utilizando el algoritmo de Perry Kaufman.
Se debe tener en cuenta que los parámetros Phase1 y Phase2 tienen un significado completamente diferente para cada algoritmo de suavizado. Para JMA, Phase es una variable externa que toma valores entre -100 y +100. Para T3 es un coeficiente de suavizado multiplicado por 100 para una mejor visualización, para VIDYA es el periodo del oscilador CMO y para AMA es el periodo de la EMA lenta. En los otros algoritmos esos parámetros no afectan el suavizado. Para AMA el periodo de la EMA rápida es un valor fijo, que por defecto es igual 2. El coeficiente para elevar a potencia es también 2 para AMA.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiada en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de estas clases se describe exhaustivamente en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Utilizar Buffers".
El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base 25.04.2011.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/700
