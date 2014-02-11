代码库部分
动量震荡背离 - MetaTrader 5脚本

该指标将绘制Awesome_Oscillator指标的背离线并以箭头形式给出买入和卖出信号。

它有一个内置的Show_alert, Play_Sound, Send_Email & Send_Notification函数。默认配置：

  • 多头常规_背离绘制为蓝色的实线，
  • 多头隐藏_背离绘制为淡蓝色的虚线，
  • 空头常规_背离绘制为红色的实线，
  • 空头隐藏_背离绘制为橙色的虚线，
  • 且指标背离线不穿越指标/直方图实体。

这个指标基于动量震荡器的信号中对背离的描述

例如在多头常规_背离中：

动量震荡多头背离

Fig. 1. 多头背离的例子

背离：—第一个指标的底部比前一个要高，且相应的价格波谷比前一个要低。另外，指标不能高于零线。


参数：

输入参数如下图所示。 

动量震荡背离的输入参数

Fig. 2. 动量震荡背离指标的输入参数

有两个很重要。

1. Deviation_percent：默认值是0.05，这是AO值允许超过的最大百分比值。

如下图所示：

百分比偏移

Fig. 3. 动量震荡百分比

显然，如果选择0.0，所有的OA值都将在范围内。

2. Indicator_Trend_Line_Allowed_across_through_the_histogram_body： 默认值为no。

下面的截图足以说明不同的模式yes/no下的不同结果。

Fig. 3. Indicator_Trend_Line_Allowed_across_through_the_histogram_body=no

Fig. 4. Indicator_Trend_Line_Allowed_across_through_the_histogram_body=no


Fig. 4. Indicator_Trend_Line_Allowed_across_through_the_histogram_body=yes

Fig. 5. Indicator_Trend_Line_Allowed_across_through_the_histogram_body=yes

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/1868

