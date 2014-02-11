该指标将绘制Awesome_Oscillator指标的背离线并以箭头形式给出买入和卖出信号。



它有一个内置的Show_alert, Play_Sound, Send_Email & Send_Notification函数。默认配置：

多头常规_背离绘制为蓝色的实线，

多头隐藏_背离绘制为淡蓝色的虚线，

空头常规_背离绘制为红色的实线，

空头隐藏_背离绘制为橙色的虚线，

且指标背离线不穿越指标/直方图实体。



这个指标基于动量震荡器的信号中对背离的描述



例如在多头常规_背离中：

Fig. 1. 多头背离的例子



背离：—第一个指标的底部比前一个要高，且相应的价格波谷比前一个要低。另外，指标不能高于零线。





参数：



输入参数如下图所示。

Fig. 2. 动量震荡背离指标的输入参数



有两个很重要。



1. Deviation_percent：默认值是0.05，这是AO值允许超过的最大百分比值。

如下图所示：



Fig. 3. 动量震荡百分比



显然，如果选择0.0，所有的OA值都将在范围内。



2. Indicator_Trend_Line_Allowed_across_through_the_histogram_body： 默认值为no。



下面的截图足以说明不同的模式yes/no下的不同结果。





Fig. 4. Indicator_Trend_Line_Allowed_across_through_the_histogram_body=no









Fig. 5. Indicator_Trend_Line_Allowed_across_through_the_histogram_body=yes