Dieser Indikator zeichnet Divergenzlinien auf den Awesome_Oscillator Indikator und erzeugt Kauf- und Verkaufsignale durch Anzeige von Pfeilen.



Er hat auch eine eingebaute Show_alert, Play_Sound, Send_Email & Send_Notification Funktion. Standardmäßig:

Bullische Regular_Divergence wird als blaue Linie & durchgehend gezeichnet,

Bullische Hidden_Divergence wird als türkise Linie & gepunktet gezeichnet,

Bärische Regular_Divergence wird als rote Linie & durchgehend gezeichnet,

Bärische Hidden_Divergence wird als orange Linie & gepunktet gezeichnet,

& Indikator Divergenzlinien gehen nicht (kreuzen nicht) den Körper des Indikators/Histogramms.



Dieser Indikator basiert auf der Beschreibung vo Divergenzen in: Signale des Awesome Oszillators



zum Beispiel bei einer bullischen Regular_Divergence:

Abb. 1. Bullische Divergenz Beispiel



Divergenz: der erste analysierte Boden des Indikators ist flacher als der vorhergehende und das korrespondierende Preistal ist tiefer als das vorhergehende. Außerdem darf der Indikator nicht über die Nulllinie steigen.





Parameter:



Eingabeparameter werden im untenstehenden Bild gezeicht.

Abb. 2. Eingabeparameter des Awesome Oszillator Divergenz Indikatora



Zwei davon sind wichtig.



1. Deviation_percent: Standardwert ist 0.05 und stellt das maximale Prozentverhältnis des AO-Wertes dar, das es erlaubt außerhalb der Seitwärtsbewegung zu sein.

Wie im Bild unten gezeigt:



Abb.3. Awesome Oszillator Prozent Verhältnis



Offensichtlich sind mit der Wahl 0.0 alle AO-Werte innerhalb der Range.



2. Indicator_Trend_Line_Allowed_across_through_the_histogram_body: Standsardwert ist no.



Die folgenden Screenshots reichen aus um den Unterschied in der Performance der verschiedenen Modi (yes/no) zu zeigen.





Abb. 4. Indicator_Trend_Line_Allowed_across_through_the_histogram_body=no









Abb. 5. Indicator_Trend_Line_Allowed_across_through_the_histogram_body=yes