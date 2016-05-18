und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Awesome Oscillator Divergence - Indikator für den MetaTrader 5
2435
Dieser Indikator zeichnet Divergenzlinien auf den Awesome_Oscillator Indikator und erzeugt Kauf- und Verkaufsignale durch Anzeige von Pfeilen.
Er hat auch eine eingebaute Show_alert, Play_Sound, Send_Email & Send_Notification Funktion. Standardmäßig:
- Bullische Regular_Divergence wird als blaue Linie & durchgehend gezeichnet,
- Bullische Hidden_Divergence wird als türkise Linie & gepunktet gezeichnet,
- Bärische Regular_Divergence wird als rote Linie & durchgehend gezeichnet,
- Bärische Hidden_Divergence wird als orange Linie & gepunktet gezeichnet,
- & Indikator Divergenzlinien gehen nicht (kreuzen nicht) den Körper des Indikators/Histogramms.
Dieser Indikator basiert auf der Beschreibung vo Divergenzen in: Signale des Awesome Oszillators
zum Beispiel bei einer bullischen Regular_Divergence:
Abb. 1. Bullische Divergenz Beispiel
Divergenz: der erste analysierte Boden des Indikators ist flacher als der vorhergehende und das korrespondierende Preistal ist tiefer als das vorhergehende. Außerdem darf der Indikator nicht über die Nulllinie steigen.
Parameter:
Eingabeparameter werden im untenstehenden Bild gezeicht.
Abb. 2. Eingabeparameter des Awesome Oszillator Divergenz Indikatora
Zwei davon sind wichtig.
1. Deviation_percent: Standardwert ist 0.05 und stellt das maximale Prozentverhältnis des AO-Wertes dar, das es erlaubt außerhalb der Seitwärtsbewegung zu sein.
Wie im Bild unten gezeigt:
Abb.3. Awesome Oszillator Prozent Verhältnis
Offensichtlich sind mit der Wahl 0.0 alle AO-Werte innerhalb der Range.
2. Indicator_Trend_Line_Allowed_across_through_the_histogram_body: Standsardwert ist no.
Die folgenden Screenshots reichen aus um den Unterschied in der Performance der verschiedenen Modi (yes/no) zu zeigen.
Abb. 4. Indicator_Trend_Line_Allowed_across_through_the_histogram_body=no
Abb. 5. Indicator_Trend_Line_Allowed_across_through_the_histogram_body=yes
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/1868
