Este indicador irá traçar linhas de divergência sobre o indicador Awesome_Oscillator, dando sinais de compra e venda por meio da exibição de flechas.



Ele também tem uma função built-in Show_alert, Play_Sound, Send_Email & Send_Notification. Por padrão

Regular_Divergence de alta é traçado em linhas azuis e sólida,

Hidden_Divergence de alta é traçado em linhas de Aqua & pontilhada,

Regular_Divergence de baixa é traçado em linhas vermelhas e sólida,

Hidden_Divergence de alta é traçado em linhas laranjas & pontilhada,

& o Indicador Linhas de Divergência não passa (atravessando) através do corpo do Indicador/histograma.



Este indicador é baseado na descrição da divergência em: Sinais do Awesome Oscillator

por exemplo, em Regular_Divergence de alta:

Fig. 1. Exemplo de divergência de alta

Divergence: O primeiro fundo analisado ​​do indicador é menor do que o anterior, e o vale do preço correspondente é mais profundo do que o anterior. Além disso, o indicador não deve ultrapassar o nível zero.

Parâmetros:



Parâmetros de entradas são mostrados na figura abaixo.

Fig. 2. Os parâmetros de entrada do indicador Awesome Oscillator Divergence

Dois deles são importantes.

1. Deviation_percent: Valor padrão é de 0,05 e esta é a razão da porcentagem máxima do valor AO que permitiu estar fora de alcance.

Como mostrado na Figura abaixo:

Fig. 3. Razão percentual de Awesome Oscillator

Obviamente, com a escolha de 0,0 todo valor de AO irá estar dentro do intervalo.

2. Indicator_Trend_Line_Allowed_across_through_the_histogram_body: valor padrão é não.



As seguintes screenshots são suficientes para mostrar a diferença de desempenho para diferentes modos de sim/não.

Fig. 4. Indicator_Trend_Line_Allowed_across_through_the_histogram_body=no

Fig. 5. Indicator_Trend_Line_Allowed_across_through_the_histogram_body=yes