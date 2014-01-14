CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Awesome Oscillator Divergence - indicador para MetaTrader 5

Mehrdad Shiri | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
5243
Avaliação:
(78)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Este indicador irá traçar linhas de divergência sobre o indicador Awesome_Oscillator, dando sinais de compra e venda por meio da exibição de flechas.

Ele também tem uma função built-in Show_alert, Play_Sound, Send_Email & Send_Notification. Por padrão

  • Regular_Divergence de alta é traçado em linhas azuis e sólida,
  • Hidden_Divergence de alta é traçado em linhas de Aqua & pontilhada,
  • Regular_Divergence de baixa é traçado em linhas vermelhas e sólida,
  • Hidden_Divergence de alta é traçado em linhas laranjas & pontilhada,
  • & o Indicador Linhas de Divergência não passa (atravessando) através do corpo do Indicador/histograma.

Este indicador é baseado na descrição da divergência em: Sinais do Awesome Oscillator

por exemplo, em Regular_Divergence de alta:

Divergência de alta do Awesome Oscillator

Fig. 1. Exemplo de divergência de alta

Divergence: O primeiro fundo analisado ​​do indicador é menor do que o anterior, e o vale do preço correspondente é mais profundo do que o anterior. Além disso, o indicador não deve ultrapassar o nível zero.

Parâmetros:

Parâmetros de entradas são mostrados na figura abaixo.

Parâmetros de entrada de Awesome Oscillator Divergence

Fig. 2. Os parâmetros de entrada do indicador Awesome Oscillator Divergence

Dois deles são importantes.

1. Deviation_percent: Valor padrão é de 0,05 e esta é a razão da porcentagem máxima do valor AO que permitiu estar fora de alcance.

Como mostrado na Figura abaixo:

Desvio percentual

Fig. 3. Razão percentual de Awesome Oscillator

Obviamente, com a escolha de 0,0 todo valor de AO irá estar dentro do intervalo.

2. Indicator_Trend_Line_Allowed_across_through_the_histogram_body: valor padrão é não.

As seguintes screenshots são suficientes para mostrar a diferença de desempenho para diferentes modos de sim/não.

Fig. 3. Indicator_Trend_Line_Allowed_across_through_the_histogram_body=no

Fig. 4. Indicator_Trend_Line_Allowed_across_through_the_histogram_body=no

Fig. 4. Indicator_Trend_Line_Allowed_across_through_the_histogram_body=yes

Fig. 5. Indicator_Trend_Line_Allowed_across_through_the_histogram_body=yes

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/1868

IREA IREA

IREA é um algoritmo de negociação automatizado baseado na idéia de que um impacto incomum nas alterações de preços serão ajustados por um movimento inverso.

Assistente MQL5 - Sinais de negociação baseado em Padrões de vela + Estocástico Assistente MQL5 - Sinais de negociação baseado em Padrões de vela + Estocástico

Sinais de negociação baseado em Padrões de vela e confirmado pelo indicador Estocástico.

Percentual de Tendência Percentual de Tendência

Esse indicador é utilizado para o cálculo da tendência.

Script para o Cálculo Estatístico das Velas Script para o Cálculo Estatístico das Velas

O script realiza um cálculo estatístico das velas (os valores mínimos, máximos e médios do corpo e das sombras das velas) do gráfico atual.