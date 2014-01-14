Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Awesome Oscillator Divergence - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 5243
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Este indicador irá traçar linhas de divergência sobre o indicador Awesome_Oscillator, dando sinais de compra e venda por meio da exibição de flechas.
Ele também tem uma função built-in Show_alert, Play_Sound, Send_Email & Send_Notification. Por padrão
- Regular_Divergence de alta é traçado em linhas azuis e sólida,
- Hidden_Divergence de alta é traçado em linhas de Aqua & pontilhada,
- Regular_Divergence de baixa é traçado em linhas vermelhas e sólida,
- Hidden_Divergence de alta é traçado em linhas laranjas & pontilhada,
- & o Indicador Linhas de Divergência não passa (atravessando) através do corpo do Indicador/histograma.
Este indicador é baseado na descrição da divergência em: Sinais do Awesome Oscillator
por exemplo, em Regular_Divergence de alta:
Fig. 1. Exemplo de divergência de alta
Divergence: O primeiro fundo analisado do indicador é menor do que o anterior, e o vale do preço correspondente é mais profundo do que o anterior. Além disso, o indicador não deve ultrapassar o nível zero.
Parâmetros:
Parâmetros de entradas são mostrados na figura abaixo.
Fig. 2. Os parâmetros de entrada do indicador Awesome Oscillator Divergence
Dois deles são importantes.
1. Deviation_percent: Valor padrão é de 0,05 e esta é a razão da porcentagem máxima do valor AO que permitiu estar fora de alcance.
Como mostrado na Figura abaixo:
Fig. 3. Razão percentual de Awesome Oscillator
Obviamente, com a escolha de 0,0 todo valor de AO irá estar dentro do intervalo.
2. Indicator_Trend_Line_Allowed_across_through_the_histogram_body: valor padrão é não.
As seguintes screenshots são suficientes para mostrar a diferença de desempenho para diferentes modos de sim/não.
Fig. 4. Indicator_Trend_Line_Allowed_across_through_the_histogram_body=no
Fig. 5. Indicator_Trend_Line_Allowed_across_through_the_histogram_body=yes
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/1868
IREA é um algoritmo de negociação automatizado baseado na idéia de que um impacto incomum nas alterações de preços serão ajustados por um movimento inverso.Assistente MQL5 - Sinais de negociação baseado em Padrões de vela + Estocástico
Sinais de negociação baseado em Padrões de vela e confirmado pelo indicador Estocástico.
Esse indicador é utilizado para o cálculo da tendência.Script para o Cálculo Estatístico das Velas
O script realiza um cálculo estatístico das velas (os valores mínimos, máximos e médios do corpo e das sombras das velas) do gráfico atual.