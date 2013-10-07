Ставь лайки и следи за новостями
Awesome Oscillator Divergence - индикатор для MetaTrader 5
- 12310
-
Данный индикатор выводит линии дивергенции индикатора Awesome_Oscillator и стрелками отмечает сигналы на покупку и продажу.
Реализовано несколько способов оповещения (Alert, звуковой сигнал, e-mail, notification).
Различные типы дивергенций выводятся различными цветами, по умолчанию:
- Bullish Regular_Divergence - Blue;
- Bullish Hidden_Divergence - Aqua;
- Bearish Regular_Divergence - Red;
- Bearish Hidden_Divergence - Orange.
Дивергенция определяется в соответствии с "Сигналы индикатора Awesome Oscillator".
Рис. 1. Бычья дивергенция (Bullish Divergence)
Дивергенция: первая анализируемая впадина индикатора мельче предыдущей, а соответствующая ей впадина цены глубже предыдущей. При этом индикатор не должен подниматься выше нулевого уровня.
Параметры:
Входные параметры индикатора:
Рис. 2. Входные параметры индикатора Awesome Oscillator Divergence
Первые два параметра наиболее важные.
1. Deviation_percent: значение по умолчанию 0.05, определяет максимальное значение индикатора AO, которое допускается в качестве порога определения принадлежности к линии тренда.
Как показано на рис. 3:
Рис. 3. Awesome Oscillator percent ratio
При нулевом значении Deviation_percent подразумевается, что все значения AO принадлежат диапазону трендовой линии.
2. Indicator_Trend_Line_Allowed_across_through_the_histogram_body: Значение по умолчанию=no.
Скриншоты, приведенные на рис. 4 и рис. 5 показывают работу индикатора при различных значениях данного параметра.
Рис. 4. Indicator_Trend_Line_Allowed_across_through_the_histogram_body=no
Рис. 5. Indicator_Trend_Line_Allowed_across_through_the_histogram_body=yes
