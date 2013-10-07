Данный индикатор выводит линии дивергенции индикатора Awesome_Oscillator и стрелками отмечает сигналы на покупку и продажу.

Реализовано несколько способов оповещения (Alert, звуковой сигнал, e-mail, notification).



Различные типы дивергенций выводятся различными цветами, по умолчанию:

Bullish Regular_Divergence - Blue;



Bullish Hidden_Divergence - Aqua;



Bearish Regular_Divergence - Red;



Bearish Hidden_Divergence - Orange.

Дивергенция определяется в соответствии с "Сигналы индикатора Awesome Oscillator".



Рис. 1. Бычья дивергенция (Bullish Divergence)



Дивергенция: первая анализируемая впадина индикатора мельче предыдущей, а соответствующая ей впадина цены глубже предыдущей. При этом индикатор не должен подниматься выше нулевого уровня.

Параметры:



Входные параметры индикатора:



Рис. 2. Входные параметры индикатора Awesome Oscillator Divergence



Первые два параметра наиболее важные.



1. Deviation_percent: значение по умолчанию 0.05, определяет максимальное значение индикатора AO, которое допускается в качестве порога определения принадлежности к линии тренда.

Как показано на рис. 3:



Рис. 3. Awesome Oscillator percent ratio



При нулевом значении Deviation_percent подразумевается, что все значения AO принадлежат диапазону трендовой линии.



2. Indicator_Trend_Line_Allowed_across_through_the_histogram_body: Значение по умолчанию=no.



Скриншоты, приведенные на рис. 4 и рис. 5 показывают работу индикатора при различных значениях данного параметра.





Рис. 4. Indicator_Trend_Line_Allowed_across_through_the_histogram_body=no









Рис. 5. Indicator_Trend_Line_Allowed_across_through_the_histogram_body=yes