CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Awesome Oscillator Divergence - индикатор для MetaTrader 5

Mehrdad Shiri | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
12310
Рейтинг:
(78)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Данный индикатор выводит линии дивергенции индикатора Awesome_Oscillator и стрелками отмечает сигналы на покупку и продажу.

Реализовано несколько способов оповещения (Alert, звуковой сигнал, e-mail, notification).

Различные типы дивергенций выводятся различными цветами, по умолчанию:

  • Bullish Regular_Divergence - Blue;
  • Bullish Hidden_Divergence - Aqua;
  • Bearish Regular_Divergence - Red;
  • Bearish Hidden_Divergence - Orange.

Дивергенция определяется в соответствии с "Сигналы индикатора Awesome Oscillator".

Awesome Oscillator Bullish Divergence

Рис. 1. Бычья дивергенция (Bullish Divergence)

Дивергенция: первая анализируемая впадина индикатора мельче предыдущей, а соответствующая ей впадина цены глубже предыдущей. При этом индикатор не должен подниматься выше нулевого уровня.

Параметры:

Входные параметры индикатора:

Awesome Oscillator Divergence input parameters

Рис. 2. Входные параметры индикатора Awesome Oscillator Divergence

Первые два параметра наиболее важные.

1. Deviation_percent: значение по умолчанию 0.05, определяет максимальное значение индикатора AO, которое допускается в качестве порога определения принадлежности к линии тренда.

Как показано на рис. 3:

Deviation percent

Рис. 3. Awesome Oscillator percent ratio

При нулевом значении Deviation_percent подразумевается, что все значения AO принадлежат диапазону трендовой линии.

2. Indicator_Trend_Line_Allowed_across_through_the_histogram_body: Значение по умолчанию=no.

Скриншоты, приведенные на рис. 4 и рис. 5 показывают работу индикатора при различных значениях данного параметра.

Рис. 4. Indicator_Trend_Line_Allowed_across_through_the_histogram_body=no

Рис. 4. Indicator_Trend_Line_Allowed_across_through_the_histogram_body=no


Рис. 5. Indicator_Trend_Line_Allowed_across_through_the_histogram_body=yes

Рис. 5. Indicator_Trend_Line_Allowed_across_through_the_histogram_body=yes

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/1868

Исполнение флэта Исполнение флэта

Индикатор показывает ожидаемое время открытия и закрытия позиции.

ColorCCI ColorCCI

Классический CCI с раскрашенными сигнальными уровнями. Для моментов времени, когда индикатор CCI попадает в зоны перекупленности и перепроданности, происходит смена цвета индикатора, соответствующая направлению тренда. Растущий тренд окрашивает индикатор в салатовый цвет, падающий в красный.

InverseReaction InverseReaction

Идея индикатора InverseReaction основана на предположении о том, что необычное изменение цены (выход за границы волатильности) сопровождается обратным движением.

IREA IREA

Алгоритм работы советника IREA основан на предположении о том, что необычное изменение цены (выход за границы волатильности) сопровождается обратным движением.