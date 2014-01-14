Este script calcula valores estadísticos de las velas (valores mínimo, máximo y promedio de los cuerpos y las sombras) en el gráfico actual.

Las estadisticas calculadas se muestran para 3 grupos (alcistas, bajistas y todas) de velas en el extremo superior izquierdo del gráfico.

El intervalo de cálculo depende de 5 parámetros de entrada (el intervalo también puede ser seleccionado con dos líneas verticales cuyos nombres se definen en los parámetros de entrada).





Como funciona:

Si no hay líneas verticales (con los nombres definidos por los parámetros de entrada "start line" y "name finish line") y "bars for calculation"=0 - las fechas de inicio y fin de definen por los valores indicados en "date start" y "date finish".

Si el gráfico contiene líneas verticales con nombres definidos por los parámetros de entrada "start line" y "name finish line" y barras para calcular=0 - las fecha de incio y final se definen por los valores correspondientes a dichas líneas verticales.

Si barras para calcular > 0, se calcula para el número especificado de barras menos 1 (la barra actual, incompleta, no es tenida en cuenta para los cálculos).

*Si solo existe una línea con uno de los nombres ("name start line" o "name finish line"), o tiempo de inicio > tiempo final o barras para calcular< 0 - el script no hace nada y finaliza su trabajo.



Otros parámetros de entrada:





Digitos, 4 o 5 (utlizado en la normalización y formato de textos);

Colores de los grupos;

Tamaño de fuente;

Eliminar las etiquetas de texto del gráfico (si es true, el script solo elimina las etiquetas y no realiza cálculos).

El código está comentado.



