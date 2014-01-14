Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Script para calcular estadísticas de velas - script para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 2218
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Este script calcula valores estadísticos de las velas (valores mínimo, máximo y promedio de los cuerpos y las sombras) en el gráfico actual.
Las estadisticas calculadas se muestran para 3 grupos (alcistas, bajistas y todas) de velas en el extremo superior izquierdo del gráfico.
El intervalo de cálculo depende de 5 parámetros de entrada (el intervalo también puede ser seleccionado con dos líneas verticales cuyos nombres se definen en los parámetros de entrada).
Como funciona:
- Si no hay líneas verticales (con los nombres definidos por los parámetros de entrada "start line" y "name finish line") y "bars for calculation"=0 - las fechas de inicio y fin de definen por los valores indicados en "date start" y "date finish".
- Si el gráfico contiene líneas verticales con nombres definidos por los parámetros de entrada "start line" y "name finish line" y barras para calcular=0 - las fecha de incio y final se definen por los valores correspondientes a dichas líneas verticales.
- Si barras para calcular > 0, se calcula para el número especificado de barras menos 1 (la barra actual, incompleta, no es tenida en cuenta para los cálculos).
*Si solo existe una línea con uno de los nombres ("name start line" o "name finish line"), o tiempo de inicio > tiempo final o barras para calcular< 0 - el script no hace nada y finaliza su trabajo.
Otros parámetros de entrada:
- Digitos, 4 o 5 (utlizado en la normalización y formato de textos);
- Colores de los grupos;
- Tamaño de fuente;
- Eliminar las etiquetas de texto del gráfico (si es true, el script solo elimina las etiquetas y no realiza cálculos).
El código está comentado.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1842
Este indicador dibujará las líneas de divergencia del indicador Awesome_Oscillator y dará señales de compra y venta mediante flechas.XdinMA
Media móvil, calculada mediante el uso de una simple combinación algebraica de otras dos medias móviles con períodos diferentes. El algoritmo de suavizado puede seleccionarse entre diez posibles variantes.
La clase CERDOnArray está diseñada para calcular el Efficiency Ratio (ER) - coeficiente de eficiencia utilizado en Adaptive Moving Average (AMA) - Media Móvil Adaptativa, teniendo en cuenta la dirección del movimiento del precio. Cuando el precio se mueve hacia arriba, el indicador tiene valores positivos; por el contrario, cuando se mueve hacia abajo tiene valores negativos.IncEROnArray
La clase CEROnArray está diseñada para calcular el Efficiency Ratio (ER) - coeficiente de eficiencia utilizado en Adaptive Moving Average (AMA) - Media Móvil Adaptativa. Este documento proporciona un ejemplo de uso de esta clase.