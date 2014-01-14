La clase CERDOnArray está diseñada para calcular el Efficiency Ratio (ER) - coeficiente de eficiencia utilizado en Adaptive Moving Average (AMA) - Media Móvil Adaptativa, teniendo en cuenta la dirección del movimiento del precio. Cuando el precio se mueve hacia arriba, el indicador tiene valores positivos; por el contrario, cuando se mueve hacia abajo tiene valores negativos.

Utilización:

El método Init() se llama en la función OnInit() con los siguientes parámetros:

int aPeriod - periodo de cálculo del coeficiente de eficiencia.

El método Solve() se llama en la función OnCalculate() con los siguientes parámetros:

const int aRatesTotal - variable rates_total de los parámetros de la función OnCalculate();

- variable rates_total de los parámetros de la función OnCalculate(); const int aPrevCalc - variable prev_calculated de la función OnCalculate();

- variable prev_calculated de la función OnCalculate(); double aData[] - búfer de datos para el cálculo del indicador;

- búfer de datos para el cálculo del indicador; double aERD[] - búfer con el valor calculado.

Métodos adicionales:

int BarsRequired() - devuelve el número mínimo de barras para el cálculo del indicador;

- devuelve el número mínimo de barras para el cálculo del indicador; string Name() - devuelve la línea con el nombre del indicador.

Test_ERDOnArray.mq5 es un indicador de ejemplo que muestra el funcionamiento de la clase CERDOnArray. El archivo IncERDOnArray se tiene que poner en MQL5\Include\IncOnArray, dentro de la carpeta de datos del terminal (hay que crear la carpeta IncOnArray).

El indicador técnico Adaptive Moving Average (AMA) - Media Móvil Adaptativa se utiliza para construir una media móvil con poca sensibilidad al ruido de las series de precios, y se caracteriza porque tarda muy poco en detectar una tendencia. Perry Kaufman describió y desarrolló este indicador en su libro "Smarter Trading".