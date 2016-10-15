私たちのファンページに参加してください
オーサムオシレータ発散 - MetaTrader 5のためのインディケータ
この指標は Awesome_Oscillator 指標上の発散ラインをプロットして、購入し、矢印を表示することで売買シグナルを出します。
Show_alert、Play_Sound、Send_Email 及び Send_Notification機能も内蔵されています。デフォルト：
- 強気のRegular_Divergence は青い実線でプロットされます
- 強気のHidden_Divergenceはアクア色の点線でプロットされます
- 弱気のRegular_Divergenceは赤い実線でプロットされます
- 弱気のHidden_Divergenceは橙色の点線でプロットされます
- 指標発散ラインは指標/ヒストグラムの本体を通りません（横切りません）。
この指標はSignals of the Awesome Oscillatorでのの発散の説明に基づいています。
例として強気のRegular_Divergenceでは：
図1 強気発散の例
Divergence：指標の最初の分析下部は前のものより浅くなり、対応する価格の谷が前のものよりも深いです。加えて指標はゼロレベルを超えて上がってはいけません。
パラメータ：
入力パラメータは、以下の画像に示されています。
図2 オーサムオシレータ発散指標の入力パラメータ
このうち2つが重要です。
1. Deviation_percent：デフォルト値は0.05であり、これは範囲外であることが許容されているAO値の最大パーセントです。
下の図に示されているように：
図3 オーサムオシレータ百分率での割合
明らかに、選択肢0.0では、すべてのAO値が範囲内になります。
2. Indicator_Trend_Line_Allowed_across_through_the_histogram_body：デフォルト値はnoです。
次のスクリーンショットは、異なるyes/noモードのパフォーマンスの違いを表示するのに十分です。
図4 Indicator_Trend_Line_Allowed_across_through_the_histogram_body=no
図5Indicator_Trend_Line_Allowed_across_through_the_histogram_body=yes
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/1868
