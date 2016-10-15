コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

オーサムオシレータ発散 - MetaTrader 5のためのインディケータ

この指標は Awesome_Oscillator 指標上の発散ラインをプロットして、購入し、矢印を表示することで売買シグナルを出します。

Show_alert、Play_Sound、Send_Email 及び Send_Notification機能も内蔵されています。デフォルト：

  • 強気のRegular_Divergence は青い実線でプロットされます
  • 強気のHidden_Divergenceはアクア色の点線でプロットされます
  • 弱気のRegular_Divergenceは赤い実線でプロットされます
  • 弱気のHidden_Divergenceは橙色の点線でプロットされます
  • 指標発散ラインは指標/ヒストグラムの本体を通りません（横切りません）。

この指標はSignals of the Awesome Oscillatorでのの発散の説明に基づいています。

例として強気のRegular_Divergenceでは：

オーサムオシレータ強気発散

図1　強気発散の例

Divergence：指標の最初の分析下部は前のものより浅くなり、対応する価格の谷が前のものよりも深いです。加えて指標はゼロレベルを超えて上がってはいけません。


パラメータ：

入力パラメータは、以下の画像に示されています。 

オーサムオシレータ発散入力パラメータ

図2　オーサムオシレータ発散指標の入力パラメータ

このうち2つが重要です。

1. Deviation_percent：デフォルト値は0.05であり、これは範囲外であることが許容されているAO値の最大パーセントです。

下の図に示されているように：

偏差のパーセント

図3　オーサムオシレータ百分率での割合

明らかに、選択肢0.0では、すべてのAO値が範囲内になります。

2. Indicator_Trend_Line_Allowed_across_through_the_histogram_body：デフォルト値はnoです。

次のスクリーンショットは、異なるyes/noモードのパフォーマンスの違いを表示するのに十分です。

図3　Indicator_Trend_Line_Allowed_across_through_the_histogram_body=no

図4　Indicator_Trend_Line_Allowed_across_through_the_histogram_body=no


図4　Indicator_Trend_Line_Allowed_across_through_the_histogram_body=yes

図5Indicator_Trend_Line_Allowed_across_through_the_histogram_body=yes

