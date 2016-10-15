この指標は Awesome_Oscillator 指標上の発散ラインをプロットして、購入し、矢印を表示することで売買シグナルを出します。



Show_alert、Play_Sound、Send_Email 及び Send_Notification機能も内蔵されています。デフォルト：

強気のRegular_Divergence は青い実線でプロットされます

強気のHidden_Divergenceはアクア色の点線でプロットされます

弱気のRegular_Divergenceは赤い実線でプロットされます

弱気のHidden_Divergenceは橙色の点線でプロットされます

指標発散ラインは指標/ヒストグラムの本体を通りません（横切りません）。



この指標はSignals of the Awesome Oscillatorでのの発散の説明に基づいています。



例として強気のRegular_Divergenceでは：

図1 強気発散の例



Divergence：指標の最初の分析下部は前のものより浅くなり、対応する価格の谷が前のものよりも深いです。加えて指標はゼロレベルを超えて上がってはいけません。





パラメータ：



入力パラメータは、以下の画像に示されています。

図2 オーサムオシレータ発散指標の入力パラメータ



このうち2つが重要です。



1. Deviation_percent：デフォルト値は0.05であり、これは範囲外であることが許容されているAO値の最大パーセントです。

下の図に示されているように：



図3 オーサムオシレータ百分率での割合



明らかに、選択肢0.0では、すべてのAO値が範囲内になります。



2. Indicator_Trend_Line_Allowed_across_through_the_histogram_body：デフォルト値はnoです。



次のスクリーンショットは、異なるyes/noモードのパフォーマンスの違いを表示するのに十分です。





図4 Indicator_Trend_Line_Allowed_across_through_the_histogram_body=no









図5Indicator_Trend_Line_Allowed_across_through_the_histogram_body=yes