StopATR_auto - indicador para MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Cálculo automático de los niveles de StopLoss usando como base el indicador Average True Range indicator (ATR).

Método de cálculo:

  • Nivel "Max": añadimos al precio Open el valor del indicador ATR, multiplicado por el coeficiente "Target"
  • Nivel "Min": restamos del precio Open el valor del indicador ATR, multiplicado por el coeficiente "Target"


StopATR_auto


