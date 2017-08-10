Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
StopATR_auto - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1488
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Cálculo automático de los niveles de StopLoss usando como base el indicador Average True Range indicator (ATR).
Método de cálculo:
- Nivel "Max": añadimos al precio Open el valor del indicador ATR, multiplicado por el coeficiente "Target"
- Nivel "Min": restamos del precio Open el valor del indicador ATR, multiplicado por el coeficiente "Target"
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18674
Expert_RSI_Stochastic_MA
En el asesor se usan tres indicadores: MA(150), RSI(3) con niveles 80 y 20, Stochastic(6, 3, 3) con niveles 70 y 30.Color_QEMA_Envelopes_Digit_HTF
Indicador Color_QEMA_Envelopes_Digit con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
ExpertClor_v01
Asesor-ayudante. Solo CIERRE de posiciones.EURUSD breakout
Comercio según dos sesiones comerciales con ajuste del inicio de las sesiones. Stop Loss. Take Profit.