ExpertClor_v01 - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizaciones:
- 1008
- Ranking:
-
- Publicado:
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor de la idea — John Smith, autor del código mq5 — barabashkakvn.
Asesor-ayudante. Solo CIERRE de posiciones:
Paso a ausencia de pérdidas (Breakeven), nivel de StopLoss según el indicador StopATR_auto, cierre de posiciones según el cruce de dos MA (Moving Average).
Es necesaria la siguiente condición de trabajo del asesor: la presencia del indicador compilado StopATR_auto en la carpeta MQL5\Indicators\Downloads:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- ... //--- create handle of the indicator iCustom handle_iCustom=iCustom(m_symbol.Name(),TimeFrame,"Downloads\\StopATR_auto", CountBarsForAverage, Target );
Aunque este asesor SOLO cierra posiciones, he incluido en él un pequeño bloque de apertura de posiciones:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //--- if(MQLInfoInteger(MQL_DEBUG) || MQLInfoInteger(MQL_PROFILER) || MQLInfoInteger(MQL_TESTER) || MQLInfoInteger(MQL_OPTIMIZATION)) { static long counter=-50; static bool trade_buy=true; if(counter==0) m_trade.Buy(m_symbol.LotsMin()); else if(counter%1500==0) { if(RefreshRates()) { if(trade_buy) { OpenBuy(m_symbol.LotsMin()); trade_buy=false; } else { OpenSell(m_symbol.LotsMin()); trade_buy=true; } } else counter=counter-9; } counter++; } //---
este bloque funciona exclusivamente cuando usted realiza la simulación u optimización de este asesor. Cada 1500 ticks se abre o bien Buy o bien Sell.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18677
