CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

ExpertClor_v01 - Asesor Experto para MetaTrader 5

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizaciones:
1008
Ranking:
(27)
Publicado:
ExpertClor_v01.mq5 (34.31 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor de la idea — John Smithautor del código mq5 — barabashkakvn.

Asesor-ayudante. Solo CIERRE de posiciones:

ExpertClor_v01

Paso a ausencia de pérdidas (Breakeven), nivel de StopLoss según el indicador StopATR_auto, cierre de posiciones según el cruce de dos MA (Moving Average).

Es necesaria la siguiente condición de trabajo del asesor: la presencia del indicador compilado StopATR_auto en la carpeta MQL5\Indicators\Downloads:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---
...
//--- create handle of the indicator iCustom
   handle_iCustom=iCustom(m_symbol.Name(),TimeFrame,"Downloads\\StopATR_auto",
                          CountBarsForAverage,
                          Target
                          );

Aunque este asesor SOLO cierra posiciones, he incluido en él un pequeño bloque de apertura de posiciones:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---
   if(MQLInfoInteger(MQL_DEBUG) || MQLInfoInteger(MQL_PROFILER) || 
      MQLInfoInteger(MQL_TESTER) || MQLInfoInteger(MQL_OPTIMIZATION))
     {
      static long counter=-50;
      static bool trade_buy=true;

      if(counter==0)
         m_trade.Buy(m_symbol.LotsMin());
      else if(counter%1500==0)
        {
         if(RefreshRates())
           {
            if(trade_buy)
              {
               OpenBuy(m_symbol.LotsMin());
               trade_buy=false;
              }
            else
              {
               OpenSell(m_symbol.LotsMin());
               trade_buy=true;
              }
           }
         else
            counter=counter-9;
        }

      counter++;
     }
//---

este bloque funciona exclusivamente cuando usted realiza la simulación u optimización de este asesor. Cada 1500 ticks se abre o bien Buy o bien Sell.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18677

StopATR_auto StopATR_auto

Cálculo automático de los niveles de StopLoss usando como base el indicador ATR.

Expert_RSI_Stochastic_MA Expert_RSI_Stochastic_MA

En el asesor se usan tres indicadores: MA(150), RSI(3) con niveles 80 y 20, Stochastic(6, 3, 3) con niveles 70 y 30.

EURUSD breakout EURUSD breakout

Comercio según dos sesiones comerciales con ajuste del inicio de las sesiones. Stop Loss. Take Profit.

Trailing_Profit Trailing_Profit

Cierre de todas las posiciones abiertas según el tanto por ciento del beneficio.