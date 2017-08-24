CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

StopATR_auto - indicador para MetaTrader 5

Vladimir Karputov | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
6000
Avaliação:
(30)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Cálculo automático de níveis StopLoss com base no indicador Average True Range indicator (ATR).

Método de cálculo:

  • Nível "Max": adicionamos ao preço Open o valor do indicador ATR, multiplicado pelo coeficiente "Target"
  • Nível "Min": subtraímos do preço Open o valor do indicador ATR, multiplicado pelo coeficiente "Target"


StopATR_auto


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18674

Expert_RSI_Stochastic_MA Expert_RSI_Stochastic_MA

O EA utiliza três indicadores: MA(150), RSI(3) com níveis de 80 e de 20, Stochastic(6, 3, 3) com níveis de 70 e de 30.

Color_QEMA_Envelopes_Digit_HTF Color_QEMA_Envelopes_Digit_HTF

Indicador Color_QEMA_Envelopes_Digit com capacidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

ExpertClor_v01 ExpertClor_v01

Expert Advisor Assistente. Apenas FECHAMENTO de posições.

EURUSD breakout EURUSD breakout

Negociação segundo dois sessões de negociação com configuração de seu início. Stop Loss. Take Profit.