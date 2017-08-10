Expert_RSI_Stochastic_MA

Autor de la idea — Oksana Berenko, autor del código mq5 — barabashkakvn.

En este asesor se usan tres indicadores: MA(150), RSI(3) con niveles 80 y 20, Stochastic(6, 3, 3) con niveles 70 y 30. Estos parámetros se pueden cambiar, puede elegir los suyos propios.

1. Dirección de entrada en la transacción basada en una MA (Moving Average). En una dirección se abre solo una operación.

Si Bid > MA, entonces analizamos la dirección buy.

Si Ask < MA, entonces analizamos la dirección sell.

2. La entrada en la posición tiene lugar en caso de respetarse las condiciones de RSI y Stochastic.

Buy (compra), si RSI y Stochastic están por debajo del límite inferior, es decir, RSI < 20 y Stochastic < 30.

Sell (venta), si RSI y Stochastic están por encima del límite superior, es decir, RSI > 80 y Stochastic > 70.

3. La salida de la transacción tiene lugar según Stochastic.

Salida en puntos positivos.

(Trailing Stop = 0) Si en los parámetros de entrada el Trailing Stop es igual a cero, entonces cerramos la posición al alcanzar el nivel opuesto de Stochastic, si la operación está en positivo en puntos.

b) Cerramos si la posición BUY y Stochastic > 70 y OpenPrice <= Bid

s) Cerramos, si la posición SELL y Stochastic < 30 y OpenPrice >= Ask

(Trailing Stop > 0) Si en los parámetros de entrada está indicado el Trailing Stop, entonces, al alcanzar el nivel opuesto de Stochastic se realiza el trailing de Stop-Loss cada vez que se abra una nueva vela a la distancia indicada del precio. Merece la pena destacar que aquí también es posible que se den cierres negativos, dado que Stop-Loss a veces no entra en ausencia de pérdidas de golpe.

Cierre en negativo en puntos.

(allow Loss = 0) Si en los parámetros de entrada allow Loss es igual a cero, entonces cerramos la posición al alcanzar el nivel opuesto de Stochastic, si la operación está en negativo en puntos.

b) Cerramos si la posición BUY y Stochastic > 70 y OpenPrice > Bid

s) Cerramos, si la posición SELL y Stochastic < 30 y OpenPrice < Ask

(allow Loss > 0) Si en los parámetros de entrada se ha indicado allow Loss, y ya hemos salido según Stochastic de la zona de entrada en la operación, y la operación está en negativo en puntos en la cantidad indicada o incluso más, entonces la posición se cierra.

b) Cerramos, si la posición BUY y Stochastic > 30 y OpenPrice - Bid >= Bid allow Loss en puntos

s) Cerramos, si la posición SELL y Stochastic < 70 y Ask - OpenPrice >= allow Loss en puntos

Simulación en EURUSD,H1:



