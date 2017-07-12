Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
StopATR_auto - Indikator für den MetaTrader 5
Veröffentlicht:
Die automatische Berechnung der Ebenen StopLoss aufgrund des Indikators Average True Range indicator (ATR).
Die Methode der Berechnung:
- Die Ebene "Max": wir addieren zum Preis Open den Wert des Indikators ATR, der um den Koeffizienten "Target" multipliziert ist
- Die Ebene "Min": wir subtrahieren vom Preis Open den Wert des Indikators ATR, der um den Koeffizienten "Target" multipliziert ist
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18674
