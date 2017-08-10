CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

EURUSD breakout - Asesor Experto para MetaTrader 5

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizaciones:
1498
Ranking:
(36)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor de la idea — John Smithautor del código mq5 — barabashkakvn.

Comercio según dos sesiones comerciales con ajuste del inicio de las sesiones. Stop Loss. Take Profit. 

Parámetros de entrada:

  • Start_hour_EU_session inicio de la sesión europea (horas)
  • Start_hour_US_session inicio de la sesión americana (horas)
  • End_hour_US_session finalización de la sesión europea (horas)
  • Small EU Session (in pips) tamaño mínimo de la sesión
  • Trade on Monday —  permiso / prohibición del comercio los lunes
  • Lots volumen de la posición abierta
  • Stop Loss  stop loss
  • Take Profit  —  take profit

Resultados de la simulación en EURUSD, M15:

EURUSD breakout

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18704

ExpertClor_v01 ExpertClor_v01

Asesor-ayudante. Solo CIERRE de posiciones.

StopATR_auto StopATR_auto

Cálculo automático de los niveles de StopLoss usando como base el indicador ATR.

Trailing_Profit Trailing_Profit

Cierre de todas las posiciones abiertas según el tanto por ciento del beneficio.

Get_Rich_or_Die_Trying_GBP Get_Rich_or_Die_Trying_GBP

Comercio con el periodo PERIOD_M1 (M1). Cálculo de las barras alcistas y bajistas.