Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
EURUSD breakout - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizaciones:
- 1498
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance
Autor de la idea — John Smith, autor del código mq5 — barabashkakvn.
Comercio según dos sesiones comerciales con ajuste del inicio de las sesiones. Stop Loss. Take Profit.
Parámetros de entrada:
- Start_hour_EU_session — inicio de la sesión europea (horas)
- Start_hour_US_session — inicio de la sesión americana (horas)
- End_hour_US_session — finalización de la sesión europea (horas)
- Small EU Session (in pips) — tamaño mínimo de la sesión
- Trade on Monday — permiso / prohibición del comercio los lunes
- Lots — volumen de la posición abierta
- Stop Loss — stop loss
- Take Profit — take profit
Resultados de la simulación en EURUSD, M15:
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18704
ExpertClor_v01
Asesor-ayudante. Solo CIERRE de posiciones.StopATR_auto
Cálculo automático de los niveles de StopLoss usando como base el indicador ATR.
Trailing_Profit
Cierre de todas las posiciones abiertas según el tanto por ciento del beneficio.Get_Rich_or_Die_Trying_GBP
Comercio con el periodo PERIOD_M1 (M1). Cálculo de las barras alcistas y bajistas.