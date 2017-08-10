CodeBaseSecciones
Color_QEMA_Envelopes_Digit_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Indicador Color_QEMA_Envelopes_Digit con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador Color_QEMA_Envelopes_Digit.mq5.

Fig. 1. Indicador Color_QEMA_Envelopes_Digit_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18667

Color_PEMA_Envelopes_Digit_HTF Color_PEMA_Envelopes_Digit_HTF

Indicador Color_PEMA_Envelopes_Digit con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

RabbitM2 RabbitM2

indicadores utilizados: CC, MA lenta y rápida, WPR de Larry Williams.

Expert_RSI_Stochastic_MA Expert_RSI_Stochastic_MA

En el asesor se usan tres indicadores: MA(150), RSI(3) con niveles 80 y 20, Stochastic(6, 3, 3) con niveles 70 y 30.

StopATR_auto StopATR_auto

Cálculo automático de los niveles de StopLoss usando como base el indicador ATR.