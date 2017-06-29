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Индикаторы

StopATR_auto - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
2977
Рейтинг:
(30)
Опубликован:
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Автоматический расчёт уровней StopLoss на базе индикатора Average True Range indicator (ATR).

Метод расчёта:

  • Уровень "Max": прибавляем к цене Open значение индикатора ATR, умноженное на коэффициент "Target"
  • Уровень "Min" отнимаем от цены Open значение индикатора ATR, умноженное на коэффициент "Target"


StopATR_auto


RabbitM2 RabbitM2

Используемые индикаторы: CC, быстрая и медленная MA, WPR Ларри Вильямса.

Boa_ZigZag_channel Boa_ZigZag_channel

Канал, построенный на вершинах и впадинах индикатора ЗигЗага Boa_ZigZag

Expert_RSI_Stochastic_MA Expert_RSI_Stochastic_MA

В советнике используются три индикатора: MA(150), RSI(3) с уровнями 80 и 20, Stochastic(6, 3, 3) с уровнями 70 и 30.

AutoTradeLevels AutoTradeLevels

Индикатор помечает короткими горизонтальными линиями все совершаемые сделки.