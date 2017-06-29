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StopATR_auto - индикатор для MetaTrader 5
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Автоматический расчёт уровней StopLoss на базе индикатора Average True Range indicator (ATR).
Метод расчёта:
- Уровень "Max": прибавляем к цене Open значение индикатора ATR, умноженное на коэффициент "Target"
- Уровень "Min" отнимаем от цены Open значение индикатора ATR, умноженное на коэффициент "Target"
RabbitM2
Используемые индикаторы: CC, быстрая и медленная MA, WPR Ларри Вильямса.Boa_ZigZag_channel
Канал, построенный на вершинах и впадинах индикатора ЗигЗага Boa_ZigZag
Expert_RSI_Stochastic_MA
В советнике используются три индикатора: MA(150), RSI(3) с уровнями 80 и 20, Stochastic(6, 3, 3) с уровнями 70 и 30.AutoTradeLevels
Индикатор помечает короткими горизонтальными линиями все совершаемые сделки.