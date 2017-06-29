StopATR_auto

Канал, построенный на вершинах и впадинах индикатора ЗигЗага Boa_ZigZag

В советнике используются три индикатора: MA(150), RSI(3) с уровнями 80 и 20, Stochastic(6, 3, 3) с уровнями 70 и 30.

Индикатор помечает короткими горизонтальными линиями все совершаемые сделки.