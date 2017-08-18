代码库部分
StopATR_auto - MetaTrader 5脚本

Vladimir Karputov | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
根据平均真实范围指标(ATR)自动计算止损水平。

计算方法:

  • "最高(Max)" 水平: 在建仓价格上加上ATR数值乘以"Target"
  • "最低(Min)" 水平: 在建仓价格上减去ATR数值乘以"Target"


StopATR_auto


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18674

