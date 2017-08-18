StopATR_auto

请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
根据平均真实范围指标(ATR)自动计算止损水平。
计算方法:
- "最高(Max)" 水平: 在建仓价格上加上ATR数值乘以"Target"
- "最低(Min)" 水平: 在建仓价格上减去ATR数值乘以"Target"
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18674
Expert_RSI_Stochastic_MA
本EA交易使用了三个指标: MA(150), RSI(3) 中的水平 80 和 20, Stochastic(6, 3, 3) 中的水平 70 和 30.Color_QEMA_Envelopes_Digit_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 Color_QEMA_Envelopes_Digit 指标。
ExpertClor_v01
一个用于辅助的EA交易。只用于关闭仓位。EURUSD breakout
本EA交易在两个交易时段中进行交易，从指定的时段开始时间开始交易i。止损。获利。