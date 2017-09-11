無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
StopATR_auto - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1161
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
真の平均レンジインジケーター (ATR) に基づくストップロスレベルの自動計算。
計算メソッド:
- "Max" レベル: "ターゲット" を乗算されたATRを始値に追加 します
- "Min" レベル: "Target" に乗算されたATRを始値から引く
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18674
Expert_RSI_Stochastic_MA
このEAは3つのインジケーターを使用しています: MA (150)、RSI (3) のレベル80と20、ストキャスティクス(6、3、3) のレベル70と30。Color_QEMA_Envelopes_Digit_HTF
インプットパラメータで使用できるタイムフレームの選択オプションを持つ Color_QEMA_Envelopes_Digit インジケーター。
ExpertClor_v01
アシスタントEA。 ポジションの決済のみです。EURUSD ブレイクアウト
このEA は、指定されたセッションの開始時間から始まる2つのトレーディングセッション中にトレードを行います。 ストップロス テイクプロフィット。