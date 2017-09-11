コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

StopATR_auto - MetaTrader 5のためのインディケータ

Vladimir Karputov | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1161
評価:
(30)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

真の平均レンジインジケーター (ATR) に基づくストップロスレベルの自動計算。

計算メソッド:

  • "Max" レベル: "ターゲット" を乗算されたATRを始値に追加 します
  • "Min" レベル: "Target" に乗算されたATRを始値から引く


StopATR_auto


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18674

Expert_RSI_Stochastic_MA Expert_RSI_Stochastic_MA

このEAは3つのインジケーターを使用しています: MA (150)、RSI (3) のレベル80と20、ストキャスティクス(6、3、3) のレベル70と30。

Color_QEMA_Envelopes_Digit_HTF Color_QEMA_Envelopes_Digit_HTF

インプットパラメータで使用できるタイムフレームの選択オプションを持つ Color_QEMA_Envelopes_Digit インジケーター。

ExpertClor_v01 ExpertClor_v01

アシスタントEA。 ポジションの決済のみです。

EURUSD ブレイクアウト EURUSD ブレイクアウト

このEA は、指定されたセッションの開始時間から始まる2つのトレーディングセッション中にトレードを行います。 ストップロス テイクプロフィット。