Hay un gran número de usuarios, los cuales, están buscando la función iBarShift de MQL4.



Pero esta función ya no está incluida en MQL5, porque MQL5 ofrece desde el nivel más bajo la capacidad de realizar dichas operaciones en sus bibliotecas.



Como alternativa, varios programadores han presentado sus versiones para MQL5. He encontrado 4 versiones diferentes de circlesquares, komposter (from Codebase), dc2008 (del famoso artículo Migrando de mql4 a mql5) o marketeer (en el foro ruso).



Lo que he descubierto es que todas esas implementaciones son erróneas, en el sentido de que no reproducen exactamente el comportamiento de la función de MQL4 iBarShift(). De hecho, cuando la fecha/hora dada como parámetro de entrada, no coincide con la hora de apertura de una vela, todas las versiones dan un resultado incorrecto.

Por tanto decidí realizar varias pruebas sobre la exactitud y velocidad de dichas implementaciones y, por supuesto, desarrollar mi propia versión. Puede encontrar en los archivos adjuntos tanto mi versión de la biblioteca, como el script que he utilizado para evaluar las funciones.

Hay que tener en cuenta que iBarShift() no es siempre la mejor solución para determinadas tareas en MQL5. Dependiendo de vuestro algoritmo, pueden existir mejores métodos.

P.S: Hay un bug nn mql5 que hace que mis funciones sean muy lentas y/0 funcionen erráticamente con las versiones 858/868/871 de MT5. este error se ha corregido en la versión 880.

