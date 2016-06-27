Es gibt eine Menge Nutzer, die nach der Funktion iBarShift wie in der Programmiersprache MQL4 suchen.



Aber diese Funktion ist nicht mehr in MQL5 enthalten, vor allem, weil MQL5 alle notwendigen Grundlagen bietet, solche low-level-Funktionen in Bibliotheken ausführen zu lassen.



Als Alternative haben mehrere Programmierer ihre MQL5-Version entwickelt. Ich fand 4 verschiedene Versionen von circlesquares, komposter (von Codebase), dc2008 (vom berühmten Artikel Migration von mql4 auf mql5) oder Marketer (russisches Forum).



Was ich entdeckte, ist bemerkenswert, denn alle vier Versionen sind fehlerhaft, in dem Sinne, dass sie eben nicht MQL4s iBarShift() genau reproduzieren. Tatsächlich, wenn ein Zeitpunkt als Eingabeparameter übergeben wird, der nicht zu der Eröffnung einer Bar passt, liefern alle Funktionen falsche Ergebnisse.

Also beschloss ich Tests zur Korrektheit und Ausführungsgeschwindigkeit der verschiedenen Funktionen zu machen und natürlich meine eigene Version zu entwickeln. Sie finden beigefügt sowohl die Bibliothek mit dieser neuen Version, wie auch ein kleines Skript für die Benchmark-Tests der Funktionen.

Als Anmerkung, iBarShift() ist nicht immer der beste Weg, in MQL5 bestimmte Aufgaben zu erledigen. In Abhängigkeit von Ihrem Algorithmus, könnte es eine bessere Methode geben.

Edit: 2014.10.03. Version 1.02 veröffentlicht (ein Fehler wurde behoben, wenn die angeforderte Zeit später ist als die Startzeit der letzten Bar).

