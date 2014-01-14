Pon "Me gusta" y sigue las noticias
IncBullsBearsOnArray - librería para MetaTrader 5
La clase CBullsBearsOnArray está diseñada para calcular los valores los indicadores Bulls Power y Bears Power a partir de sus buffers.
Utilización:
El método Init() es llamado en la función OnInit(), con los parámetros siguientes:
- int aPeriod - periodo del indicador;
- ENUM_MA_METHOD aMethod - método de suavizado.
El método Solve() es llamado en la función OnCalculate() con los siguientes parámetros:
- const int aRatesTotal es la variable rates_total definida en los parámetros de la función OnCalculate();
- const int aPrevCalc - variable prev_calculated definida en la función OnCalculate();
- double aDataHigh[] - buffer con los precios High del indicador;
- double aDataLow[] - buffer con los precios Low del indicador;
- double aDataClose[] - buffer con los precios Close del indicador;
- double & aMA[] - buffer intermedio para el cálculo de la MA;
- double & aBulls[] - valor calculado de Bulls Power;
- double & aBears[] - valor calculado de Bears Power.
Métodos adicionales:
- int BarsRequired() - devuelve el número mínimo de barras para los cálculos del indicador;
- string BuName() - devuelve una cadena con el nombre del indicador Bulls Power;
- string BeName() - devuelve una cadena con el nombre del indicador Bears Power;
Test_BullsBearsOnArray.mq5 es un ejemplo de indicador que muestra la utilizacion de la clase CBullsBearsOnArray. El archivo IncBullsBearsOnArray debe colocarse en la carpeta MQL5\Include\IncOnArray dentro de la carpeta de datos del terminal (la carpeta IncOnArray debe crearse de forma manual). Para un funcionamiento correcto se necesita la clase CMAOnArray definida en el archivo IncMAOnArray. Se puede obtener aquí.
Es muy importante que seamos capaces de evaluar el balance entre Bulls y Bears Power, ya que los cambios en este balance indican el inicio de un posible cambio de tendencia. Esta tarea puede ser resuelta utilizando los indicadores de tipo oscilador Bulls Power y Bears Power desarrollados por Alexander Elder y descritos en su libro Trading for a Living.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/646
